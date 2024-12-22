Şehit Asteğmen Kubilay, Kozan'da Adına Yapılan Anıtın Önünde Anıldı - Son Dakika
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Şehit Asteğmen Kubilay, Kozan'da Adına Yapılan Anıtın Önünde Anıldı

Şehit Asteğmen Kubilay, Kozan\'da Adına Yapılan Anıtın Önünde Anıldı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 23 Aralık 1930’da Menemen'de şehit edilen Asteğmen Kubilay'ı anmak için düzenlenen törene katıldı. Karalar, "Asteğmen Kubilay’la birlikte Menemen’de katledilen Bekçi Hasan, Bekçi Şevki ve canlarını vatan uğruna feda eden bütün şehitlerimizi, rahmet, minnet ve saygı ile anıyorum" dedi.

22.12.2024 09:58  Güncelleme: 10:00
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(ADANA)- Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 23 Aralık 1930'da Menemen'de şehit edilen Asteğmen Kubilay'ı anmak için düzenlenen törene katıldı. Karalar, "Asteğmen Kubilay'la birlikte Menemen'de katledilen Bekçi Hasan, Bekçi Şevki ve canlarını vatan uğruna feda eden bütün şehitlerimizi, rahmet, minnet ve saygı ile anıyorum" dedi.

23 Aralık 1930'da Menemen ilçesinde Cumhuriyet karşıtlarınca şehit edilen Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay, memleketi Kozan'da, adını taşıyan meydanda anıldı. Atatürkçü Düşünce Derneği Kozan Şubesi yönetici ve üyeleri ile birlikte Şehit Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay Anıtı'nın önünde düzenlenen törene katılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Türkiye'nin çevresinde olup biten savaşlara, olumsuzluklara değinerek, " Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün büyüklüğü her olayda bir kez daha görülüyor, daha iyi anlaşılıyor. Ne dediyse çıkıyor. Kozan'da Şehit Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay Parkı ve anıtını yaparak, bütün Türkiye'ye, devrim şehidi Kubilay'ın Kozanlı hemşehrimiz olduğunu gururla onurla duyurmak istedik ve bunda da başarılı olduk. Onu katledilişinin her yıl dönümünde burada anıyoruz. Asteğmen Kubilay'la birlikte Menemen'de katledilen Bekçi Hasan, Bekçi Şevki ve canlarını vatan uğruna feda eden bütün şehitlerimizi, rahmet, minnet ve saygı ile anıyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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