Şehit Nergiz'in cenazesinde babasının feryadı yürekleri dağladı - Son Dakika
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Şehit Nergiz'in cenazesinde babasının feryadı yürekleri dağladı

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Isparta'da meydana gelen helikopter kazasında şehit olan Teknisyen Hava Astsubay Çavuş Taha Nergiz'in cenazesi Erzurum'a getirildi. Nergiz'in tabutu cenaze aracına götürülürken babası Ahmet Nergiz'in "Susun, Taha uyuyor" diye bağırması duygusal anlar yaşattı.

10.12.2024 15:46  Güncelleme: 16:29
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Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde dün sabah saatlerinde eğitim uçuşu yapan helikopterlerden birinin düşmesi sonucu, aralarında Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli'nin de bulunduğu 6 asker şehit olmuştu. Şehit olan askerlerin arasında Teknisyen Hava Astsubay Çavuş Taha Nergiz de bulunuyordu.

Palandöken ilçesine bağlı kırsal Güzelyurt Mahallesi'nde yaşayan Zübeyde-Ahmet Nergiz çiftinin 4 çocuğundan en büyüğü olan Teknisyen Hava Astsubay Çavuş Taha Nergiz'in cenazesi, Isparta'daki törenin ardından askeri uçakla Erzurum'a getirildi. Şehit Nergiz için karşılama töreni düzenlendi. Törene; Erzurum protokolü ile askeri ve mülki erkanın yanı sıra şehit askerin yakınları katıldı. Törende saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehit askerin öz geçmişi okundu. Bu sırada şehit Nergiz'in yakınları, duygusal anlar yaşadı.

BABANIN FERYADI AĞLATTI

Tören mangası tarafından omuzlara alınan şehit Hava Astsubay Taha Nergiz'in tabutu, cenaze aracına götürülürken babası Ahmet Nergiz, "Susun, Taha uyuyor" diye bağırdı. Cenaze aracına konulan cenaze, toprağa verilmek üzere kent merkezine 25 kilometre uzaklıktaki kırsal Güzelyurt Mahallesi'nde götürüldü. Kara Havacılık Komutanlığı'ndaki eğitimini tamamladıktan sonra 5 Eylül 2023'te Kara Havacılık Komutanlığı'na bağlı 4'üncü Kara Havacılık Alayı'nda göreve başladığı öğrenilen, bekar Nergiz, burada son yolculuğuna uğurlanacak.

Şehit Nergiz'in cenazesinde babasının feryadı yürekleri dağladı

SİS ALTINDA CENAZE NAMAZI

Isparta'daki helikopter kazasında şehit olan Teknisyen Hava Astsubay Çavuş Taha Nergiz'in cenazesi, Yakutiye ilçesine bağlı kırsal Güzelyurt Mahallesi'ne getirildi. Mahalle meydanında düzenlenen cenaze törenine protokolün yanı sıra şehidin yakınları ile vatandaşlar katıldı. Yoğun sisin etkili olduğu bölgede Erzurum Müftüsü Rüstem Can, şehidin cenaze namazını kıldırdı. Törende şehidin babası Ahmet Nergiz, oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin diğer yakınlarının da tabuta sarılarak ağladığı görüldü. Namaz sonrası şehit Taha Nergiz'in cenazesi, gözyaşları arasında mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Şehit Nergiz\'in cenazesinde babasının feryadı yürekleri dağladı
Kaynak: AA

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