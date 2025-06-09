Şehit diplomat Mehmet Savaş Yergüz Cenevre'de anıldı

İsviçre'nin Cenevre kentinde, ASALA terör örgütü tarafından 9 Haziran 1981'de şehit edilen Başkonsolosluk Sekreteri Mehmet Savaş Yergüz için anma töreni düzenlendi.

Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosluğu'nda düzenlenen törene, Türkiye'nin Bern Büyükelçisi Şebnem İncesu, Dünya Ticaret Örgütü nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Hakan Çakıl, Cenevre Başkonsolosu İpek Zeytinoğlu Özkan, şehidin kuzeni Bekir Sıtkı Yergüz, Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) 113. Uluslararası Çalışma Konferansı'na katılmak için Cenevre'de bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Ali Aybey ile bakanlık heyeti, İsviçre'deki Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve diğer davetliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, şehit Yergüz'ün öz geçmişinin okunmasıyla devam etti.

Büyükelçi İncesu, burada yaptığı konuşmada, şehit Yergüz'ü rahmetle andı.

"Merhum Büyükelçi Bilal Şimşir, Şehit Diplomatlarımız başlıklı kitabında 1970'li ve 80'li yıllarda uçakların dünyanın dört bucağından Türkiye'ye şehit cenazeleri taşıdıklarını vurgular." diyen İncesu, ülkesi için ya da ülkesine hizmet edenlerin yakınları oldukları için canlarını veren şehitleri rahmetle andı.

İncesu, "Tek taraflı ve seçici bir tarih okumasının, radikal ve şiddete meyleden bir milliyetçilik anlayışıyla nasıl uluslararası bir terör kampanyasına dönüştüğü, olup bitenlerin yer yer mazur hatta meşru gösterilmesi gayretlerinin karşımıza nasıl çarpık bir bakış açısı ortaya çıkardığını acı bir şekilde tecrübe ettik." ifadelerini kullandı.

Terörizmin bugün de farklı isimler, şekiller altında ve destekçileriyle birlikte küresel bir tehdit olduğuna vurgu yapan İncesu, terörizmin sınır tanımadığını ve bununla ayrım gözetilmeksizin, işbirliği içerisinde mücadele edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

İncesu, "Türkiye, bu konuda üstüne düşen görev ve sorumlulukları fazlasıyla yerine getiriyor. Onlarca yıldır farklı terör gruplarıyla mücadele eden ülkemiz, uluslararası toplumun terör tehdidine karşı farkındalığını artırma çabalarında daima ön planda. Yaşadıklarımızı unutmuyoruz, unutamayız." diyerek, şehitleri ancak saygı ve minnet anmak ve geri kalan yakınlarının yanlarında olmanın kutsal bir borç olduğu vurgusunu yaptı.

"Türkiye, kin ve nefret söylemleriyle büyütülen nesillerin kurbanı olmuştur"

Başkonsolos Özkan da "Şehitlerimizi geri getiremesek de bizlerin en asli görevi, onların aziz hatıralarını yaşatmak ve aradan ne kadar süre geçerse geçsin, yakınlarının hiçbir zaman tam olarak dinmeyen acısını paylaşmaktır." dedi.

Yergüz'ün çalışkan, vatansever ve yardımsever kişiliğiyle anıldığını aktaran Özkan, şunları kaydetti:

"Silahsız ve savunmasız bir insanın sadece Türkiye Cumhuriyetini temsil ettiği gerekçesiyle böyle alçakça bir terör saldırısına kurban gitmesi, ailesini, Başkonsolosluğumuzu ve milletimizi yasa boğmuştur. Halkın da yardımıyla, hemen aynı gün yakalanan saldırının faili ASALA mensubu terörist Mardiros Cankoçyan, 12 Haziran 1981 günü sorguya çekildiğinde, cinayeti '1,5 milyon Ermeni'nin intikamını almak için işlediğini' söylemiştir. 1970 ve 80'li yıllarda Ermeni terörünün hedefinde olan Türkiye, işte böyle bir tek taraflı ve çarpık tarih anlatısından beslenen, kin ve nefret söylemleriyle büyütülen nesillerin kurbanı olmuştur."

Özkan, Türkiye'nin, halkını sıkı sıkıya bağlı olduğu değer ve ilkelerden uzaklaştırmayı hedefleyen terör karşısında asla yılmadığını, gerçekleri savunmaya devam ettiğini vurguladı.

Türkiye'nin, tarihten husumet değil dostluk çıkartılması gerektiğinin her zaman bilincinde olduğunun altını çizen Özkan, "Son dönemde, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın 1915 olaylarına ilişkin olumlu açıklamaları, umut ışığını yakan gelişmeler olmuştur. Umarız ki, diasporadan ve Ermenistan'ın içinden gelen tüm baskılara rağmen, bölgede bir gün gerçek bir yeniden barışma mümkün olur. Bildiğiniz gibi Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme süreci de devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Özkan, Yergüz'ün yanı sıra dünyanın farklı yerlerinde kaybedilen Dışişleri Bakanlığı mensubu şehitleri saygıyla andı.

Şehidin kuzeni Yergüz ise bu anma programına hüzün içinde katıldığını ancak büyük bir gurur içinde olduğunu kaydetti.

Yergüz, "Devletimiz ve devlet hafızası şehidimizi unutmadığı için çok mutluyuz." dedi.

Şehit Yergüz'ün nasıl bir kişiliğe sahip olduğuna ilişkin bilgi veren kuzen Yergüz, kendisinin çok başarılı ve azimli biri olduğuna işaret etti.

Başkonsolosluktaki törenin ardından tüm katılımcılar Cenevre'de merhum Yergüz'ün şehit edildiği bölgeye geçti. Burada, Yergüz'ün anısına çelenk bırakıldı ve saygı duruşunun ardından katılımcılar tarafından çelengin yanına karanfiller konuldu.