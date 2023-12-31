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EMNİYET Genel Müdürlüğü tarafından Bartın Limanı'nda kontrol botu denize indirildi - Son Dakika
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EMNİYET Genel Müdürlüğü tarafından Bartın Limanı'nda kontrol botu denize indirildi

EMNİYET Genel Müdürlüğü Koruma Daire Başkanlığı tarafından, Bartın Limanı'nda kullanılmak üzere tahsis edilen kontrol botu denize indirildi. Törene, kontrol botuna isminin verildiği şehit emniyet müdürü Zafer Koyuncu'nun ailesi de katıldı. Deniz polisi kontrol botu, Bartın Limanı'na giriş çıkış yapan gemilerin kontrolü ve güvenlik sahasındaki devriye çalışmalarına katılacak.

31.12.2023 - 10:09,
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EMNİYET Genel Müdürlüğü Koruma Daire Başkanlığı tarafından, Bartın Limanı'nda kullanılmak üzere tahsis edilen kontrol botu denize indirildi. Törene, kontrol botuna isminin verildiği şehit emniyet müdürü Zafer Koyuncu'nun ailesi de katıldı.

15 Temmuz darbe girişiminde, Ankara Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda şehit olan 2'nci sınıf Emniyet Müdürü Zafer Koyuncu'nun isminin verildiği kontrol botunun denize indirilme törenine, Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, şehit emniyet müdürü Koyuncu'nun ailesi, protokol üyeleri ve polisler katıldı. Törende duaların edilip, kurban kesilmesinin ardından şehit emniyet müdürü Zafer Koyuncu'nun eşi Aşkım Koyuncu ve Oğlu Yağız Koyuncu'ya günün anısına çiçek ile içerisinde Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağının yer aldığı plaket hediye edildi. Kontrol botunun vinçle denize indirilmesinin ardından protokol üyeleri ve şehit ailesi, tekneye binerek, limanda deneme sürüşüne katıldı.

10 metre uzunluğundaki deniz polisi kontrol botu, Bartın Limanı'na giriş çıkış yapan gemilerin kontrolü ve güvenlik sahasındaki devriye çalışmalarına katılacak.

EMNİYET Genel Müdürlüğü tarafından Bartın Limanı\'nda kontrol botu denize indirildi
Kaynak: DHA
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Özel Harekat Daire Başkanlığı, Koruma Daire Başkanlığı, 15 Temmuz, Bartın, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: EMNİYET Genel Müdürlüğü tarafından Bartın Limanı'nda kontrol botu denize indirildi - Son Dakika
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