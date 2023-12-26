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Irak'ta şehit olan askerin naaşı memleketine getirildi - Son Dakika
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Irak'ta şehit olan askerin naaşı memleketine getirildi

Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan 23 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın naaşı, hava yoluyla memleketi Tokat'a getirildi. Şehit Karaca'nın naaşı, Tokat Havalimanı'nda düzenlenen resmi törenle karşılandı. Yarın Almus ilçesine bağlı Ormandibi köyünde toprağa verilecek.

Irak\'ta şehit olan askerin naaşı memleketine getirildi
26.12.2023 - 00:10,
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Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan askerlerden 23 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın naaşı, hava yoluyla memleketi Tokat'a getirildi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısında şehit olan 6 asker, Hakkari'de düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı.

Şehit Karaca'nın (23) naaşı, Tokat Havalimanı'nda resmi törenle karşılandı. Er Yasin Karaca'nın Türk Bayrağına sarılı tabutu, silah arkadaşlarının omzunda uçaktan indirildi.

Karşılamaya, Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, 48. Piyade Alay Komutanı Piyade Albay Salih Çetintürk, Tokat İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, Tokat İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Sabri Küyük, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, siyasi parti temsilcileri, STK yöneticileri, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Ahmet ve Zahide Karaca çiftinin 7 çocuğundan ortancası olan şehit Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın naaşı yarın resmi törenin ardından Almus ilçesine bağlı Ormandibi köyünde öğle vakti kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.

Kaynak: AA
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