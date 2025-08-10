Şehit Eren Bülbül\'ün annesi: "Evlat kokusuna doyamadım"

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sıcak temas sırasında Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik ile şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, evladının kokusuna doyamadığını söyledi.

Oğlunun mezarının da bulunduğu Köprüyanı Mahallesi'nde yaşayan Ayşe Bülbül, AA muhabirine, evladının şehit edilmesinin üzerinden 8 yıl geçtiğini hatırlattı.

Ayşe Bülbül, "Dedim ki 'zaman ilerledikçe acım biraz dinecek.' 'Bu ateş, bu yangın devam ederse bunun sonu gelmez' dedim. Zaman ilerledikçe tabii acım biraz dinecek. Aslında yanlış düşündüm, konuştum. Zaman ilerledikçe acı daha büyük, daha zor oluyor." ifadelerini kullandı.

Eren'in kabrine ziyaretçi akınının kendisini bir nebze teselli ettiğini anlatan Bülbül, "Ziyaretçiler, bu güzellikler insana gurur veriyor." dedi.

"Evlat kokusuna doyamadım"

Acısını paylaşmaya çalışan Bülbül, şunları kaydetti:

"Benim acım çok büyük. Başka evlatlarım da var, 13 evladımdan Eren'im 11 numaraydı. Benim evladıma Mevlam bu güzel kaderi yazmıştı ama acısı çok büyük, yaşanılanlar çok büyük. Evlatlarım babalarından sonra çok zor durumda kaldı. Zorlukların en fazlasını da Eren yaşadı. Öbür evlatlar da yaşadı ama Eren'e Mevlam bu kaderi, bu yolu çizmişti. Eren başka bir evlattı. Eren sessiz, sakin, hani olgun insan olur da oturduğu zaman vara yoğa bir şey konuşmaz, benim evladım aynı öyle bir evlattı. Bir anne olarak ben de işten, güçten, hayatın zorluklarını yaşamaktan çocuklarımı oturup da dinleyemedim, kokularını alıp da evlat kokusuna doyamadım. 13 tane çocuk, bir gecekondu, baba dışarıda, ben içeride, tüm yük benim sırtımda."

Ayşe Bülbül, oğlunun şehadete erdiği tarihin kendisi için zor olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Evladımın sekizinci yılı oldu, unutulmuyor. 'İyi ki varsın Eren' diye bağıran insanlarımız hala oluyor. Ben bir anneyim, evladımın yaşadıklarını, evlatlarımın çektiklerini bilen bir anneyim. O nedenle benim için hayat çok zor. Şu özel günlerin gelmesini istemiyorum yani çok zor benim için. 'Eren'in yıl dönümü geliyor' dedikleri zaman ben şok geçiriyorum, neyin yıl dönümü? Ben hala 'Evladım gelecek' diye bekliyorum ama maalesef benim evladım şehit edildi. Buraya gelen güzel insanlarla oturuyorum, acımı paylaşanlar oluyor, benimle sohbet edenler oluyor. Telefon numaramı alıp, gittiği yerden de acıma ortak olmak isteyenler oluyor. Allah onlardan razı olsun."

Bülbül, "Kaç yıl geçerse geçsin evlat acısı yanıp da sönmeyen bir ateş, bitmeyen bir acıdır. Benim acım, ne zaman ölürsem o zaman biter, o zaman geçer. Benim acım bitmez. Evlat acısı çok büyük bir acı. Evlat acısının karşısında konuşulacak hiçbir şey yok. Allah'ım hiç kimseye evlat acısı yaşatmasın." diye konuştu.

Vatandaşlar Eren'i unutmuyor

Gaziantep'ten gezmek için Trabzon'a gelen Veli Yuval ve ailesi, Eren Bülbül'ün mezarını ziyaret ederek dua okudu.

Anne Ayşe Bülbül'e başsağlığı dileyen Yuval, Eren'in kabrini ziyaret ettiklerini ve tüm şehitler için dua okuduklarını söyledi.

Amasya'dan ailesiyle tatil için geldiği Trabzon'da Eren'in kabrini ziyaret eden Salih Tunç da "Eren'in şehadetinin yıl dönümü. Annesini ziyaret edip elini öptük, ona kucak dolusu selamlar getirdik." dedi.