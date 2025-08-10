Şehit Eren Bülbül'ün annesi: "Evlat kokusuna doyamadım" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Şehit Eren Bülbül'ün annesi: "Evlat kokusuna doyamadım"

Şehit Eren Bülbül\'ün annesi: "Evlat kokusuna doyamadım"
10.08.2025 11:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sıcak temas sırasında Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik ile şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, evladının kokusuna doyamadığını söyledi.

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sıcak temas sırasında Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik ile şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, evladının kokusuna doyamadığını söyledi.

Oğlunun mezarının da bulunduğu Köprüyanı Mahallesi'nde yaşayan Ayşe Bülbül, AA muhabirine, evladının şehit edilmesinin üzerinden 8 yıl geçtiğini hatırlattı.

Ayşe Bülbül, "Dedim ki 'zaman ilerledikçe acım biraz dinecek.' 'Bu ateş, bu yangın devam ederse bunun sonu gelmez' dedim. Zaman ilerledikçe tabii acım biraz dinecek. Aslında yanlış düşündüm, konuştum. Zaman ilerledikçe acı daha büyük, daha zor oluyor." ifadelerini kullandı.

Eren'in kabrine ziyaretçi akınının kendisini bir nebze teselli ettiğini anlatan Bülbül, "Ziyaretçiler, bu güzellikler insana gurur veriyor." dedi.

"Evlat kokusuna doyamadım"

Acısını paylaşmaya çalışan Bülbül, şunları kaydetti:

"Benim acım çok büyük. Başka evlatlarım da var, 13 evladımdan Eren'im 11 numaraydı. Benim evladıma Mevlam bu güzel kaderi yazmıştı ama acısı çok büyük, yaşanılanlar çok büyük. Evlatlarım babalarından sonra çok zor durumda kaldı. Zorlukların en fazlasını da Eren yaşadı. Öbür evlatlar da yaşadı ama Eren'e Mevlam bu kaderi, bu yolu çizmişti. Eren başka bir evlattı. Eren sessiz, sakin, hani olgun insan olur da oturduğu zaman vara yoğa bir şey konuşmaz, benim evladım aynı öyle bir evlattı. Bir anne olarak ben de işten, güçten, hayatın zorluklarını yaşamaktan çocuklarımı oturup da dinleyemedim, kokularını alıp da evlat kokusuna doyamadım. 13 tane çocuk, bir gecekondu, baba dışarıda, ben içeride, tüm yük benim sırtımda."

Ayşe Bülbül, oğlunun şehadete erdiği tarihin kendisi için zor olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Evladımın sekizinci yılı oldu, unutulmuyor. 'İyi ki varsın Eren' diye bağıran insanlarımız hala oluyor. Ben bir anneyim, evladımın yaşadıklarını, evlatlarımın çektiklerini bilen bir anneyim. O nedenle benim için hayat çok zor. Şu özel günlerin gelmesini istemiyorum yani çok zor benim için. 'Eren'in yıl dönümü geliyor' dedikleri zaman ben şok geçiriyorum, neyin yıl dönümü? Ben hala 'Evladım gelecek' diye bekliyorum ama maalesef benim evladım şehit edildi. Buraya gelen güzel insanlarla oturuyorum, acımı paylaşanlar oluyor, benimle sohbet edenler oluyor. Telefon numaramı alıp, gittiği yerden de acıma ortak olmak isteyenler oluyor. Allah onlardan razı olsun."

Bülbül, "Kaç yıl geçerse geçsin evlat acısı yanıp da sönmeyen bir ateş, bitmeyen bir acıdır. Benim acım, ne zaman ölürsem o zaman biter, o zaman geçer. Benim acım bitmez. Evlat acısı çok büyük bir acı. Evlat acısının karşısında konuşulacak hiçbir şey yok. Allah'ım hiç kimseye evlat acısı yaşatmasın." diye konuştu.

Vatandaşlar Eren'i unutmuyor

Gaziantep'ten gezmek için Trabzon'a gelen Veli Yuval ve ailesi, Eren Bülbül'ün mezarını ziyaret ederek dua okudu.

Anne Ayşe Bülbül'e başsağlığı dileyen Yuval, Eren'in kabrini ziyaret ettiklerini ve tüm şehitler için dua okuduklarını söyledi.

Amasya'dan ailesiyle tatil için geldiği Trabzon'da Eren'in kabrini ziyaret eden Salih Tunç da "Eren'in şehadetinin yıl dönümü. Annesini ziyaret edip elini öptük, ona kucak dolusu selamlar getirdik." dedi.

Kaynak: AA

Astsubay Başçavuş, Eren Bülbül, Jandarma, trabzon, Güncel, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehit Eren Bülbül'ün annesi: 'Evlat kokusuna doyamadım' - Son Dakika

Yıldız futbolcunun tatil sefası Özel jetle Bodrum’a geldi, servet harcadı Yıldız futbolcunun tatil sefası! Özel jetle Bodrum'a geldi, servet harcadı
ASKİ amiri, kanalizasyon işçisini tabancayla vurdu ASKİ amiri, kanalizasyon işçisini tabancayla vurdu
“Resmi plakalı araca eskort bindi“ iddiası iki kişinin başını yaktı "Resmi plakalı araca eskort bindi" iddiası iki kişinin başını yaktı
’’Hanım Ağa’’ sokakta yürürken yakalandı ''Hanım Ağa'' sokakta yürürken yakalandı
Haliç Metro Köprüsü’nden denize düşen kişi kayboldu Haliç Metro Köprüsü'nden denize düşen kişi kayboldu
Taşkınlık çıkaran grup ilçeyi karıştırdı Polis ve jandarma havaya ateş açtı Taşkınlık çıkaran grup ilçeyi karıştırdı! Polis ve jandarma havaya ateş açtı
Çanakkale’de orman yangını sürüyor 5 köy boşaltıldı, çok sayıda ev alevlere teslim oldu Çanakkale'de orman yangını sürüyor! 5 köy boşaltıldı, çok sayıda ev alevlere teslim oldu
Trump ile Putin 15 Ağustos’ta ABD’nin Alaska eyaletinde görüşecek Trump ile Putin 15 Ağustos'ta ABD'nin Alaska eyaletinde görüşecek
Kırmızı bültenle aranan çok sayıda suçlu Türkiye’ye getirildi Aralarında “Daltonlar“ üyesi de var Kırmızı bültenle aranan çok sayıda suçlu Türkiye'ye getirildi! Aralarında "Daltonlar" üyesi de var
Takımda ortalık yıkıldı Büyük Nelson Semedo krizi Takımda ortalık yıkıldı! Büyük Nelson Semedo krizi
Galatasaray’dan gece yarısı bomba “sus“ paylaşımı Galatasaray'dan gece yarısı bomba "sus" paylaşımı

12:03
Yalnızca kadınların katıldığı seçim anketinde çarpıcı sonuç
Yalnızca kadınların katıldığı seçim anketinde çarpıcı sonuç
10:49
Silahı arkasına saklayarak geldi, araca binerken kurşun yağdırdı
Silahı arkasına saklayarak geldi, araca binerken kurşun yağdırdı
10:22
Gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir’in ofisinde arama yapıldı
Gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir'in ofisinde arama yapıldı
09:40
Tapu dolandırıcılarına karşı e-Devlet üzerinden kilit
Tapu dolandırıcılarına karşı e-Devlet üzerinden kilit
07:59
Avukat Rezan Epözdemir gözaltına alındı
Avukat Rezan Epözdemir gözaltına alındı
10:00
Yeraltı dünyasının ünlü ismi Hasan Basri Çillioğlu yakalandı Çarpıcı Alaattin Çakıcı detayı
Yeraltı dünyasının ünlü ismi Hasan Basri Çillioğlu yakalandı! Çarpıcı Alaattin Çakıcı detayı
09:53
Trump ve Putin’in “toprak takası“ planı çöktü Zelenskiy’den sert tepki
Trump ve Putin'in "toprak takası" planı çöktü! Zelenskiy'den sert tepki
09:44
DİMES Genel Müdürü Cem Kurt hayatını kaybetti
DİMES Genel Müdürü Cem Kurt hayatını kaybetti
09:44
Türkiye’de ilk ve tek Dermatologların önerdiği plaj doldu taştı
Türkiye'de ilk ve tek! Dermatologların önerdiği plaj doldu taştı
09:44
Yatalak annesini komaya sokan şizofren doktor tutuklandı
Yatalak annesini komaya sokan şizofren doktor tutuklandı
09:31
İnsanlığımızdan utandık Yangından kaçan çoban ve koyunları siteye alınmadı
İnsanlığımızdan utandık! Yangından kaçan çoban ve koyunları siteye alınmadı
09:30
Zuhal Topal gece yarısı denizde eşinin doğum gününü kutladı
Zuhal Topal gece yarısı denizde eşinin doğum gününü kutladı
09:29
Zirai don piyasanın dengesini bozdu, limonun fiyatı 150 TL’yi aştı
Zirai don piyasanın dengesini bozdu, limonun fiyatı 150 TL'yi aştı
09:23
Türkiye bu tarihlerde kavrulacak: 55 dereceleri göreceğiz
Türkiye bu tarihlerde kavrulacak: 55 dereceleri göreceğiz
08:27
Galatasaray’dan gece yarısı bomba “sus“ paylaşımı
Galatasaray'dan gece yarısı bomba "sus" paylaşımı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2025 12:20:12. #7.13#
SON DAKİKA: Şehit Eren Bülbül'ün annesi: "Evlat kokusuna doyamadım" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.