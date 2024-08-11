Şehit Ferhat Gedik'in annesi: "Evladım, çok severdi askerliği ve çok sevdiği için şehit oldu" - Son Dakika
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Şehit Ferhat Gedik'in annesi: "Evladım, çok severdi askerliği ve çok sevdiği için şehit oldu"

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Trabzon'un Maçka ilçesinde şehit olan Ferhat Gedik'in annesi Hatice Gedik, oğlunun askerlik mesleğine olan hevesini anlattı. 71 yaşındaki anne, evladının çocukluğundan beri asker olma isteği olduğunu ve bu sevgisi nedeniyle şehit olduğunu belirtti. Anne Gedik, oğlunun şehadete eriştiği günü ve acılarını anlattı.

11.08.2024 10:25
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Şehit Ferhat Gedik'in annesi: "Evladım, çok severdi askerliği ve çok sevdiği için şehit oldu"

-Şehit annesi, "Evladım, çocukluğundan beri sopaya ip bağlardı ve onu omuzuna atardı. Bu benim silahım, ben asker olacağım derdi"

HATAY - Trabzon'un Maçka ilçesinde Şehit olan Ferhat Gedik'in Hatay'da yaşayan annesi Hatice Gedik, evladının şehadete erişinin yıl dönümünde oğlunun çok sevdiği askerlik mesleğine olan hevesini anlattı.

Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışma sırasında korumak istediği Eren Bülbül ile birlikte Şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in şehadete erişinin üzerinden 7 yıl geçti. Şehit Gedik'in ailesiyse Hatay'ın İskenderun ilçesi Bekbele Mahallesi'nde yaşamını sürdürüyor. 71 yaşındaki anne Hatice Gedik, evladının şehadete erişinin üzerinden yıllarda geçse de acılarını dindiremiyor. Anne Gedik; oğlunun hatırasını evladının kıyafetleri ve fotoğraflarıyla süslediği evinde yaşatmaya çalışıyor.

"Evladım, çok severdi askerliği ve çok sevdiği için şehit oldu"

Şehit annesi 71 yaşındaki Hatice Gedik, evladının askerlik mesleğine olan ilgisini dile getirerek "Acım, her sene bu zamanlar yenileniyor. Evladım, çok severdi askerliği ve çok sevdiği için şehit oldu. Çocukluğundan beri sopaya ip bağlardı onu omuzuna sardı bu benim silahım derdi ben asker olacağım derdi. Koyunumuz vardı koyun otlatırken ders yapardı koyunların yanında. Asker olacağım dedi. Dağlardan inmedi Karadeniz'i de çok sevdi orayı sanki kendisi kurtaracaktı Karadeniz'den tayini Ankara'ya çıktı eşini götürdü çocuklarını Ankara'ya yerleştirdi kendisi geri Trabzon'a döndü. Ben dedim oğlum gitme, anne dedi ben gitmeyim o gitmesin kim gidecek dedi ama oğlum senin tayinin Ankara'ya çıktı dedim orda olanlar yapsın dedim. Anne dedi, beni gönderiyorlar dedi. Kim gidecek, ben gitmeyim o gitmeyim derse dedi. Temizleyip geri döneceğim dedi anne, dedi gidiş o gidiş oldu gitti" dedi.

"12 Ağustos evladımın doğum günü, 41 kurşun yedi benim yavrum ve 41. yaş günü toprağa girdi"

Evladının şehadete eriştiği gün gerçekleştirdiği cep telefonu görüşmesini anlatan anne Gedik, "Bir haftası kalmıştı oradan dönmesine Ankara'ya Cuma namazına girdi anne dedi Cuma namazına giriyorum bir terör olayı var oraya çağırdılar. Bir eve hırsızlık olayı olmuş bir çocuk var arada bana dua et anne dedi. Oğlum her zaman dua ediyorum ben sana dedim. Anne bu sefer biraz tehlikeli gibi duruyor dedi. Hissetmiş kendisi gidince işte aradılar, orda şehit olduğu haberini aldık. Yaralı diye aldık sonra şehit olduğunu öğrenince yıkıldık, mahvolduk. Halen o günden beri acısı içimizden çıkmıyor her sene yenileniyor. 12 Ağustos evladımın doğum günü, 41 kurşun yedi benim yavrum ve 41. yaş günü toprağa girdi" dedi.

Kaynak: İHA

Trabzon, Hatice, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehit Ferhat Gedik'in annesi: 'Evladım, çok severdi askerliği ve çok sevdiği için şehit oldu' - Son Dakika


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