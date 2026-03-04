Şehit Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ın Adı Konak'ta Yaşayacak

(İZMİR) - Konak Belediye Meclisi'nde, Balıkesir'de F-16 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ın adının Güngör Mahallesi'nde parka verilmesi kararı oy birliğiyle alındı.

Konak Belediye Meclisi'nin, mart ayı toplantısı ilk birleşimi Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu yönetiminde, Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar ve çok sayıda vatandaşın takip ettiği Konak Belediye Meclisi'nde, kadın çalışmaları ve insan hakları alanında kararlar alındı. CHP'li Meclis Üyeleri Tuğçe Gülcüler, Simge Tokgöz ve Emine Işık Doğusoy tarafından Meclise "Konak ilçesinde kadın cinayetlerine kurban giden kadınların devam eden dava süreçlerinin Konak Belediyesi tarafından izlenmesi, hukuki imkanlar çerçevesinde davalara müdahil olunmasının değerlendirilmesi veya gözlemci sıfatıyla katılım sağlanması, ayrıca bu süreçte Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ve Konak Kent Konseyi Kadın Meclisi ile iş birliği yapılması yönünde çalışma başlatılması"na ilişkin önerge verildi. Buna göre kadın cinayetlerinin görünürlüğünün artırılması, cezasızlık algısının önüne geçilmesi ve Konak Belediyesi'nin hak temelli ve eşitlikçi yerel yönetim anlayışının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Kadın istihdamına teşvik

Öte yandan Konak Belediyesi ile İnci Vakfı ve Dokuz Eylül Rotary Kulübü arasında "Konak Kadın İstihdamı: Üretimde Fırsat, Gelecekte Güç" Projesi kapsamında iş birliği protokolü düzenlenmesi de oybirliği ile uygun bulundu. Protokol kapsamında, "Mesleğin Cinsiyeti Olmaz" anlayışıyla hayata geçirilecek proje, sanayi sektöründeki nitelikli iş gücü açığının azaltılmasına katkı sunarken kadınların üretim süreçlerine aktif katılımını teşvik edecek. Sürdürülebilir üretim, çevresel duyarlılık ve kaynak verimliliği ilkeleri doğrultusunda Konaklı kadınlara yönelik eğitim ve atölye faaliyetleri gerçekleştirilecek.

Konak'a, ödüllü mimardan simge bina

Meclis toplantısında, Güneşli Mahallesi'nde yer alan ve belediye hizmet alanı olarak belirlenen Eski Jandarma Alanı'nda yapılması planlanan hizmet binası için ek önerge verildi. Hukuk komisyonuna sevk edilen önergenin Mecliste kabul edilmesiyle hizmet alanının projesinin ödüllü Mimar Emre Arolat tarafından yapılacağı ve söz konusu hizmetin gönüllülük esası taşıyacağı belirtildi.

Başkan Mutlu, konuya ilişkin, "Çok önemsediğimiz bir alan. Mimari olarak bir simge bina olsun, bittiğinde de ödül alsın istiyoruz. Bunun için de Türkiye'de, uluslararası alandaki ödülleriyle bilinen Mimar Emre Arolat, Konak ilçemize çok güzel destek oldu ve bir avan projesi hazırladı. Onayınızla, en kısa zamanda uygulama projelerini de yapıp inşaata başlamayı umuyoruz." dedi.

Ferdi Zeyrek'in adı gençlik merkezinde yaşayacak

Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, görev süresinin ikinci yılında gerçekleştirilecek açılışlarla ilgili de bilgi verdi. Yeni gençlik merkezine, elim bir kaza sonucu hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in adının verileceğini açıklayan Başkan Mutlu, "Göreve geldiğimizde başladığımız açılışlarımız devam ediyor. Mart sonunda, Çınarlı'da, Ferdi Zeyrek Gençlik Merkezi'miz açılacak. Nisan ayında yeni kent merkezinde büyük bir parkımız açılacak. Yaz aylarında da büyük spor alanımız açılacak. Bunların hepsinde sizleri görmek istiyoruz" diye konuştu.

Konak'tan şehide vefa

Konak Belediye Meclisi'nde, geçtiğimiz hafta Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ın adının Güngör Mahallesi 349 sokak ve 376 sokak kesişimindeki parka verilmesine oy birliğiyle karar vedrildi.

Kurum içi mesleki ölçüm ve değerlendirme

Kurum içi mesleki ölçüm ve değerlendirmeyle ilgili gelen soruları da yanıtlayan Başkan Mutlu, Konak'a daha iyi hizmet vurgusu yaparak, "Biz Türkiye'nin en yüksek maaşını veren bir belediyeysek, o zaman herkese de diyoruz ki bu maaşları veriyoruz ama sizlerden de ricamız herkes kendini geliştirsin, Konak için İzmir için daha fazla ne yapabiliriz, bunun gayretini verelim. Derdimiz mobbing veya işten çıkarma değil. Bütün mesele daha iyi hizmet vermek" diye konuştu.