Şehit Jandarma Komando Er Musa Danışmaz mezarı başında anıldı

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Batman'da 1994 yılında şehit olan Jandarma Komando Er Musa Danışmaz, Trabzon'un Araklı ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Anma programına, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yüksel Gülay, Araklı Kaymakamı Yusuf Akın, Araklı Belediye Başkanı Hüseyin Avni Coşkun Çebi, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Araklı İlçe Başkanı Gazi Murat Azgın, Halilli Mahallesi Muhtarı Mustafa Taşkın, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Danışmaz ve şehitler için Kuran'ı Kerim okundu, dua edildi.

Gülay, vatanın bölünmez bütünlüğü ve milletin huzuru için canlarını feda eden şehitlerin sonsuza dek hatırlanacağını ifade etti.