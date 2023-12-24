Şehit Kemal Aslan, Elazığ\'da son yolculuğuna uğurlandı

Pençe - Kilit Harekat bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan memleketi Elazığ'da, İmam-ı Azam Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Garnizon Şehitliği'ne defnedildi.
Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan memleketi Elazığ'a getirildi. Bugün İmam-ı Azam Camisi'nde kılınan cenaze namazına Elazığ Valisi Ömer Toraman, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, milletvekilleri, ETSO Başkanı İdris Alan, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, siyasi parti il başkanları, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Namazın ardından şehit Kemal Aslan, Elazığ Garnizon Şehitliği'nde defnedildi.
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