Şehit mezarları lise öğrencileri tarafından güzelleştiriliyor

Şehit mezarları lise öğrencilerinin eli ile güzelleşiyor
18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü öncesinde Trabzon'daki şehitlikte mezar taşlarını deforme olan yazıları lise öğrencileri tarafından tek tek yeniden boyanıyor
TRABZON - Trabzon'da bulunan Gazi Anadolu Lisesi öğrencileri 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü öncesinde kentte bulunan şehitlikte mezar taşlarını deforme olan yerlerinin bakımını yapıyor, mezar taşlarındaki yazıları yeniden boyuyor.
Trabzon Gazi Anadolu Lisesi öğrencileri, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü öncesinde şehitlikte anlamlı bir projeye imza atıyor. Ortahisar ilçesinde bulunan Sülüklü Mezarlığı Şehitliği'nde anma günü öncesi Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından temizlik çalışmalarına başlanırken, mezar taşlarındaki yazılarda oluşan deformeler için Gazi Anadolu Lisesi ile görüşüldü. Sosyal sorumluluk programı kapsamında Sülüklü Mezarlığı Şehitliği'nde Görsel Sanatlar Öğretmenleri Kadriye Kara ve Rahman Yıldız sorumluluğundaki lise öğrencileri kolları sıvayarak çalışmalara başladı.
Şehit mezar taşlarındaki silinen isimlerinin boyama işlemini yapan lise öğrencilerinden Şevval Şahin, "Öncelikle burada birinin yattığını hissetmek tüyleri diken diken yapıyor. Farklı bir his. Burada normal hayatta olduğu gibi konuşmuyoruz daha farklı davranıyoruz. Zaman zaman şehit aileleri geliyor. Kolay gelsin diyorlar. Buraya alıştık gibi. İlk geldiğimiz zaman farklıydı ama şuan o kadar farklı gelmiyor" dedi.
Lise öğrencisi Ecrin Naz Özer ise şehit mezarlarındaki yazıları boyadıklarını belirterek, "İlk önce isimleri sonra tarihleri boyuyoruz. Ben normalde bu grubun içerisinde değildim müzik grubundaydım ama ben de gelmek istedim. Bizim için gururlu bir şey. Vatanımızı koruyan kişiler burada. Bu organizasyona katıldığım için mutluyum. Mezarlıkları ziyarete gelen şehit aileleri ile de konuşuyoruz" şeklinde konuştu.
"4 gündür buradayız"
Gazi Anadolu Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmeni Rahman Yıldız, şehitlikte zaman zaman duygulandıklarını kaydederek, "Buradaki yetkili arkadaşlar okulumuz ile irtibata geçtiler. Biz de buraya en yakın okul olan Trabzon Gazi Anadolu Lisesi olarak bu konuda yetenekli öğrencilerimiz ile birlikte şehitlerin mezar taşlarındaki boyaların kabarıp döküldüğünü gördük. Görsel sanatlar zümre kararı ile beraber sosyal sorumluluk programı kapsamında öğrencilerimiz ile birlikte şehitlerimizin mezar taşlarındaki boyaları bayrağımızı temizleyip boyadık. 4 gündür buradayız. 18 Mart Çanakkale Şehitler Haftası'dır. Bu hafta vesilesiyle bu etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Bize destek veren yetkilileri teşekkür ediyoruz. Biz biraz duygulandık, hüzünlendik. Burada yatanlar bizim için toprağa düşen şehitlerdir. Biz buradakilerle bir anlamda konuşuyoruz, sohbet ediyoruz, selam veriyoruz. Biz inanıyoruz ki onlar bizi görüyorlar. Burada 3 blok halinde 450'ye yakın şehit var" diye konuştu.
"Şehit mezarlarının taşlarını boyayıp deforme olmuş alanlarını güzelleştirmeye çalışıyoruz"
Trabzon Büyükşehir Belediyesi Defin İşleri Şube Müdürü Abdulkadir Uçar da öğrenciler ile beraber şehit mezarlarının taşlarını boyayıp deforme olmuş alanlarını güzelleştirmeye çalıştıklarını dile getirerek "18 Mart Çanakkale Şehitlerini anma programı vesilesiyle her yıl yapmış olduğumuz etkinlik çerçevesinde program öncesinde şehitlik mezarlarımızı temizliğini yapıyoruz. Bu proje için okul müdürümüzle görüştük. Öğrencilerimiz ile beraber şehit mezarlarının taşlarını boyayıp deforme olmuş alanlarını güzelleştirmeye çalışıyoruz. 446 tane şehit mezarı var. Burada daha önce cezaevi hükümlüsü olan personellerle beraber bu işi yapmıştık. Şimdi de lise öğrencileri ile bu projeyi hayata geçirmiş olduk" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Şehit mezarları lise öğrencileri tarafından güzelleştiriliyor - Son Dakika
Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botun batması sonucu 16 kişi hayatını kaybetti. Vali İlhami Aktaş, olayın ardından bölgeye tüm kurtarma ekiplerinin sevk edildiğini ve şu ana kadar 4 kişinin sağ kurtarıldığını belirtti. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken, vefat edenlerin 4'ünün çocuk ve bebek olduğu açıklandı.
Kastamonu Valiliği tarafından çektirilen 34 tanıtım filmiyle kenti ziyaret edenlerin sayısının artırılması hedefleniyor. Valilik koordinesinde KASTAB tarafından hazırlanan tanıtım filmleri, hem İngilizce hem de Türkçe olarak yurt içi ve yurt dışında fuarlarda yayımlanacak. Filmlerde kentin doğal ve kültürel güzelliklerine yer veriliyor. Vali Meftun Dallı, Kastamonu'nun turistik potansiyeline dikkat çekerek herkesi kente davet etti.
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Edremit Çayı'nın her iki yakasında alternatif bir yol oluşturarak trafik rahatlatmayı ve bölge değerini artırmayı hedefliyor.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, LGS ve YKS'ye girecek TİP 1 diyabetli öğrencilere yönelik 'Diyabet Sensörü Destek Programı' düzenledi. Program kapsamında diyabet sensörü dağıtıldı ve öğrencilere kullanım eğitimi verildi.
Bitlis'te gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü PKK mensuplarının kullandığı mağarada 12 kilogramlık 40 mutfak tüpü, 4 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, pil, büyük telsiz mandalı, 50 metre elektrik kablosu, ışıldak, ilaç malzemesi ve mutfak araçları ele geçirildi.
Batman'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, gümrük kaçağı akaryakıt, sigara, nargile tütünü ve diğer kaçak eşyalar ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 9 şüpheli gözaltına alındı.
TAV Havalimanları, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda ramazan ayı dolayısıyla sema gösterisi ve ebru sanatı etkinliği düzenledi. Yolcular ve havalimanı personeli, Türk sanat müziği orkestrası eşliğinde sema gösterisini izlerken, ebru yapma fırsatı da yakaladı. Etkinlik, ramazan ayı boyunca haftada iki gün devam edecek.
Burhaniye ilçesinde yaşayan 95 yaşındaki Hasan Deniz Gündoğan, Atatürk'ün Burhaniye'yi ziyareti sırasında karşılayanlar arasında yer aldığını anlattı. Gündoğan, ilçenin geçirdiği değişimlere tanıklık ettiğini ve ilçenin tarihini yazmak isteyenlere yardımcı olmak istediğini belirtti.
Melikgazi Belediye Başkanı ve Belediye Başkan Adayı Mustafa Palancıoğlu, yeni projelerini düzenleyeceği basın toplantısıyla kamuoyuna açıklayacak. 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Yerel Seçimlerinde Melikgazi için hazırladıkları projeleri tanıtacak.
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin her Ramazan ayında düzenlediği geleneksel iftar davetleri, büyük bir katılımla başladı. Başkan Yılmaz Büyükerşen, engelli bireyler ve ailelerini ağırlarken; Mahmudiye'de de ilçe sakinleri aynı sofrada bir araya geldi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Eskişehir'de yapılan bir açılış töreninde yaptığı konuşmada, AKP Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu'nun Birlik Vakfı ziyareti sırasındaki sözlerini eleştirerek, Eskişehir'in çıkarlarının korunması gerektiğini vurguladı.