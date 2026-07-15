Şehit annesi: Oğlumla gurur duyuyorum - Son Dakika
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Şehit annesi: Oğlumla gurur duyuyorum

Şehit annesi: Oğlumla gurur duyuyorum
15.07.2026 11:18
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FETÖ'nün darbe girişiminde şehit olan Ömer Takdemir'in annesi Ayfer Takdemir, oğlunun 'Beni Doğu'ya gönderin' dediğini ve şehit olmayı çok istediğini belirtti. Acısının büyük olduğunu ancak gurur duyduğunu söyledi.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde darbecilerin helikopterden açtığı ateş sonucu şehit olan Ömer Takdemir'in (20) annesi Ayfer Takdemir (55), "15 gün sonra askere gidecekti. 'Beni Doğu'ya gönderin, teröristlerle mücadele edeyim, şehit olayım' derdi. Şehit olmayı gerçekten çok isterdi. Oğlumla gurur duyuyorum" dedi.

Kahramankazan'da FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine karşı koymak için sokağa çıkan Ömer Takdemir, darbecilerin helikopterden açtığı ateş sonucu şehit oldu. Ömer Takdemir'in annesi Ayfer Takdemir, darbe girişiminin 10'uncu yılında DHA'ya konuştu. Eşini 1 yıl önce kanserden kaybeden 3 çocuk annesi Ayfer Takdemir, oğlu Ömer Takdemir'in darbe girişimi sırasında arkadaşının düğününde olduğunu söyledi. Takdemir, "Ömer, gece eve telaşla geldi. 'Anne darbe var, televizyonu açın' dedi. Ankara'daki görüntüleri izledik. Bir süre bizimle oturdu ama yerinde duramadı. 'Ben belediyenin önüne gideceğim' dedi. Babası gitmesini istemedi. Bir süre kapının önünde bekledi. Sonra izin alınca koşarak çıktı" dedi.

'HELİKOPTERDEN ATEŞ AÇILMIŞ'

Oğlunun arkadaşlarıyla birlikte önce Kahramankazan Belediyesi önünde toplandığını, daha sonra vatandaşlarla birlikte Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'ye yöneldiklerini söyleyen Takdemir, "Helikopterlerden ateş açılmış. Herkese yere yatmaları söylenmiş. Oğlum kalktığı sırada sırtından vurulmuş. Arkadaşına 'Ben vuruldum' demiş. Yere yatmış ve arkadaşı yerden kaldıramamış. Daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılmış. Hastaneye gittik, uzun süre bulamadık. Meğer doktorlar o sırada Ömer'i kurtarmaya çalışıyormuş. Daha sonra morga indirilen iki gençten birinin Ömer olduğu söylendi. O an oğlumuzu kaybettiğimizi öğrendik" dedi.

'ŞEHİT OLMAYI ÇOK İSTERDİ'

Oğlunun vatanına ve milletine bağlı bir genç olduğunu söyleyen Takdemir, askere gitmeye hazırlandığını belirterek, "15 gün sonra askere gidecekti. Her şeyi belli olmuştu. Komando olmak istiyordu. 'Beni Doğu'ya gönderin, teröristlerle mücadele edeyim, orada da şehit olayım' derdi. Şehit olmayı gerçekten çok isterdi. Acımız çok büyük. Yaşayan bilir. Önce oğlumun acısını yaşadım, geçen yıl ise eşimi kaybettim. Günler geçiyor ama acı geçmiyor. Yine de oğlumla gurur duyuyorum. Vatanını çok seviyordu. Cumhurbaşkanımız her zaman arkamızda durdu. Evimize kadar geldi. Allah razı olsun. O destek olmasaydı ayakta durmak çok zor olurdu" ifadelerini kullandı.

'BUGÜN OLSA YİNE GİTMESİNE İZİN VERİRDİM'

Bugün aynı şartlar yaşansa yine oğlunun sokağa çıkmasına izin vereceğini söyleyen Takdemir, "Oğlum 'Vatan millet elden gidiyor. Ben gitmesem, sen gitmesen biz buralarda nasıl duracağız' demişti. Bugün olsa yine gitmesine izin verirdim. Çünkü bu vatan hepimizin. Gençlerimiz, bu vatanı, bayrağı ve ezanı unutmasınlar. Bizler bir gün olmayacağız; ama çocuklarımız ve torunlarımız bu ülkeye sahip çıksın. Şehitlerimizi unutmasınlar. Rabb'im bir daha bu millete 15 Temmuz gibi bir gece yaşatmasın" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Kahramankazan, 15 Temmuz, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehit annesi: Oğlumla gurur duyuyorum - Son Dakika

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