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Şehit Özdemir ve Şehit Gülmez'in cenazesi memleketleri Kahramanmaraş'a getirildi - Son Dakika
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Şehit Özdemir ve Şehit Gülmez'in cenazesi memleketleri Kahramanmaraş'a getirildi

Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir ve Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez'in cenazeleri memleketleri Kahramanmaraş'a getirildi. Şehitler için Kahramanmaraş Havalimanı'nda tören düzenlendi. Özdemir'in cenazesi bugün Şerefoğlu Mahallesi'nde, Gülmez'in cenazesi ise yarın Göksun ilçesinde toprağa verilecek.

13.01.2024 - 16:12,
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Kilit Harekatı bölgesinde, üs noktasına sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir'in ve Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez'in cenazesi memleketleri Kahramanmaraş'a getirildi. Şehitler için Kahramanmaraş Havalimanı'nda tören düzenlendi. Şehit Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir'in cenazesi bugün ikindi namazının ardından Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Şerefoğlu Mahallesi'nde törenle toprağa verilecek. Şehit Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez'in cenazesinin ise yarın Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.

Şehit Özdemir ve Şehit Gülmez\'in cenazesi memleketleri Kahramanmaraş\'a getirildi
Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Şehit Özdemir ve Şehit Gülmez'in cenazesi memleketleri Kahramanmaraş'a getirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şehit Özdemir ve Şehit Gülmez'in cenazesi memleketleri Kahramanmaraş'a getirildi - Son Dakika
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