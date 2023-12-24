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Şehit Piyade Sözleşmeli Er Cebrail Dündar için memleketi Mardin'de tören yapıldı - Son Dakika
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Şehit Piyade Sözleşmeli Er Cebrail Dündar için memleketi Mardin'de tören yapıldı

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Cebrail Dündar (25) için memleketi Mardin'de tören düzenlendi.

24.12.2023 - 14:40,
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PENÇE-Kilit bölgesinde dün üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Cebrail Dündar'ın (25) cenazesi, Mardin'e getirildi. Şehidin eşi Semanur Erdemir Dündar, Sana nasıl kıydılar diyerek uzun süre gözyaşı döktü.

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit harekat bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlerden Piyade Sözleşmeli Er Cebrail Dündar'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, askeri uçakla Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'na getirildi. Burada düzenlenen törene Vali Tuncay Akkoyun, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu ile İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu, AK Parti Mardin milletvekilleri Faruk Kılıç ile Muhammed Adak, Kızıltepe İlçe Müftüsü Abdullah Erdoğan, şehidin yakınları, silah arkadaşları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar karşıladı. Şehidin cenazesi tören mangası tarafından uçaktan alınarak cenaze aracına kadar omuzlarda taşındı. Bu sırada şehidin eşi Semanur Erdemir Dündar, Sana nasıl kıydılar? diyerek gözyaşı döktü. Şehidin cenazesi törenin ardından ilçeye bağlı kırsal Arıklı Mahallesi Boyunlu Mezrası'na götürüldü. Şehit Dündar'ın cenazesi burada kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. (DHA)

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Cebrail Dündar için memleketi Mardin\'de tören yapıldı
Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Şehit Piyade Sözleşmeli Er Cebrail Dündar için memleketi Mardin'de tören yapıldı - Son Dakika
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