Şehit Piyade Sözleşmeli Er Celalettin Uyanık için memleketi Bitlis'te tören düzenlendi - Son Dakika
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Şehit Piyade Sözleşmeli Er Celalettin Uyanık için memleketi Bitlis'te tören düzenlendi

08.07.2025 14:04
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Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü mensuplarınca kullanılan mağaradaki arama tarama faaliyetinde metan gazından etkilenerek şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Celalettin Uyanık için memleketi Bitlis'te tören düzenlendi.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü mensuplarınca kullanılan mağaradaki arama tarama faaliyetinde metan gazından etkilenerek şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Celalettin Uyanık için memleketi Bitlis'te tören düzenlendi.

Merkez Ersan Camisi'nde öğle namazının ardından düzenlenen törende şehit Uyanık'ın Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirildi.

Dua ederek cenaze namazını kıldıran İl Müftüsü Kadir Koçak, Uyanık için helallik istedi.

Törene katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu ve askerler, gözyaşlarına hakim olamayan şehidin ailesini teselli etmeye çalıştı.

Askerler tarafından top arabasına konulan şehidin naaşı, daha sonra defnedilmek üzere Mutki ilçesine bağlı Dereyolu köyüne götürüldü.

Törene, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Ağrı 12. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Bahattin Karademir, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Tatvan 10. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Haşim Bildiş, kaymakamlar, vali yardımcıları, belediye başkanları, kurum amirleri, askerler, polisler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şehit Piyade Sözleşmeli Er Celalettin Uyanık için memleketi Bitlis'te tören düzenlendi - Son Dakika

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