Pençe-Kilit Operasyonu Şehidi Teğmen Eril Alperen Emir\'in Adı Bir Sokağa Verildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 12 Aralık'ta şehit olan Piyade Teğmen Eril Alperen Emir'in adı, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde sokağa verildi.

Mustafakemalpaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mustafakemalpaşa Belediyesi ocak ayı meclis toplantısında, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün sokaklara isim verilmesiyle ilgili madde görüşüldü.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, toplantıda yaptığı konuşmada, "Fevzidede Mahallesi Arapoğlu Sokak'ın adının Şehit Piyade Teğmen Eril Alperen Emir olmasının kabulünü oylamaya sunuyorum." ifadelerini kullandı. Karar, oy birliğiyle kabul edildi.

Fevzidede Mahallesi'nde bulunan Arapoğlu Sokak'ın adı Şehit Piyade Teğmen Eril Alperen Emir olarak değiştirildi.

Toplantıyı şehit teğmenin annesi Serap Emir ve babası Ahmet Emir de gözyaşlarıyla takip etti.

Toplantı öncesinde Adnan Menderes Meydanı'nda, kalabalık bir grupla bando eşliğinde şehidin ailesini karşılayan Belediye Başkanı Mehmet Kanar, şehidin ailesini meclis odasında ağırladı. Kanar, Emir ailesine Kuran-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti.

Aslen Çanakkaleli ve polis emeklisi olan babası Ahmet Emir'in yaklaşık 10 yıl Mustafakemalpaşa'da görev yapması nedeniyle ilk, orta ve lise eğitimi Mustafakemalpaşa'da tamamlayan, daha sonra ise askeri okula giden şehit Piyade Teğmen Eril Alperen Emir'in adı, meclis kararıyla ilçede yaşatılacak.