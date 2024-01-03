 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Pençe-Kilit Operasyonu Şehidi Teğmen Eril Alperen Emir'in Adı Bir Sokağa Verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Pençe-Kilit Operasyonu Şehidi Teğmen Eril Alperen Emir'in Adı Bir Sokağa Verildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Teğmen Eril Alperen Emir'in adı, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bir sokağa verildi. Mustafakemalpaşa Belediyesi meclis toplantısında alınan kararla, Fevzidede Mahallesi'nde bulunan Arapoğlu Sokak'ın adı Şehit Piyade Teğmen Eril Alperen Emir olarak değiştirildi. Şehit teğmenin ailesi, toplantıya katılarak duygusal anlar yaşadı.

Pençe-Kilit Operasyonu Şehidi Teğmen Eril Alperen Emir\'in Adı Bir Sokağa Verildi
03.01.2024 - 19:58,
Abone Ol

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 12 Aralık'ta şehit olan Piyade Teğmen Eril Alperen Emir'in adı, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde sokağa verildi.

Mustafakemalpaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mustafakemalpaşa Belediyesi ocak ayı meclis toplantısında, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün sokaklara isim verilmesiyle ilgili madde görüşüldü.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, toplantıda yaptığı konuşmada, "Fevzidede Mahallesi Arapoğlu Sokak'ın adının Şehit Piyade Teğmen Eril Alperen Emir olmasının kabulünü oylamaya sunuyorum." ifadelerini kullandı. Karar, oy birliğiyle kabul edildi.

Fevzidede Mahallesi'nde bulunan Arapoğlu Sokak'ın adı Şehit Piyade Teğmen Eril Alperen Emir olarak değiştirildi.

Toplantıyı şehit teğmenin annesi Serap Emir ve babası Ahmet Emir de gözyaşlarıyla takip etti.

Toplantı öncesinde Adnan Menderes Meydanı'nda, kalabalık bir grupla bando eşliğinde şehidin ailesini karşılayan Belediye Başkanı Mehmet Kanar, şehidin ailesini meclis odasında ağırladı. Kanar, Emir ailesine Kuran-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti.

Aslen Çanakkaleli ve polis emeklisi olan babası Ahmet Emir'in yaklaşık 10 yıl Mustafakemalpaşa'da görev yapması nedeniyle ilk, orta ve lise eğitimi Mustafakemalpaşa'da tamamlayan, daha sonra ise askeri okula giden şehit Piyade Teğmen Eril Alperen Emir'in adı, meclis kararıyla ilçede yaşatılacak.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Mustafakemalpaşa, Teğmen, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pençe-Kilit Operasyonu Şehidi Teğmen Eril Alperen Emir'in Adı Bir Sokağa Verildi - Son Dakika


19:56
Tekirdağ'da genç, karavanında ölü bulundu Tekirdağ'da genç, karavanında ölü bulundu
19:50
İran'dan bombalı saldırılar sonrası ilk açıklama İran'dan bombalı saldırılar sonrası ilk açıklama
19:24
Mete Kalkavan kendi isteğiyle hakemliği bıraktı Mete Kalkavan kendi isteğiyle hakemliği bıraktı
18:32
Filistin mitingi sonrası yumruklu saldırıya uğrayan İsmail Aydemir: Sadece bana değil tüm şehitlerimize atıldı Filistin mitingi sonrası yumruklu saldırıya uğrayan İsmail Aydemir: Sadece bana değil tüm şehitlerimize atıldı
18:26
Mehmet Büyükekşi gidici! Koltuğuna 2 talip var Mehmet Büyükekşi gidici! Koltuğuna 2 talip var
18:23
İlan sitesi Sahibinden'de erişim sorunu saatler sonra çözüldü İlan sitesi Sahibinden'de erişim sorunu saatler sonra çözüldü
18:23
Japonya'da tren istasyonunda bıçaklı saldırı! 4 kişi yaralandı Japonya'da tren istasyonunda bıçaklı saldırı! 4 kişi yaralandı
18:22
İran'daki patlamalarda Mossad parmağı! Üst düzey yetkilinin mesajı bir hayli manidar İran'daki patlamalarda Mossad parmağı! Üst düzey yetkilinin mesajı bir hayli manidar

Son Dakika
19:58 Mete Kalkavan'ın hakemliği bırakması akıllara Trabzonspor Başkanı Doğan'ın sözlerini getirdi
19:56 Tekirdağ'da genç, karavanında ölü bulundu
19:50 İran'dan bombalı saldırılar sonrası ilk açıklama
19:24 Mete Kalkavan kendi isteğiyle hakemliği bıraktı
18:32 Filistin mitingi sonrası yumruklu saldırıya uğrayan İsmail Aydemir: Sadece bana değil tüm şehitlerimize atıldı
18:26 Mehmet Büyükekşi gidici! Koltuğuna 2 talip var
18:23 İlan sitesi Sahibinden'de erişim sorunu saatler sonra çözüldü
18:23 Japonya'da tren istasyonunda bıçaklı saldırı! 4 kişi yaralandı
18:22 İran'daki patlamalarda Mossad parmağı! Üst düzey yetkilinin mesajı bir hayli manidar
17:53 Depremin 64 can aldığı Japonya'da bir felaket daha! Heyelan bölgedeki evlerin bir çoğunu yuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2024 20:59:24. #1.11#
SON DAKİKA: Pençe-Kilit Operasyonu Şehidi Teğmen Eril Alperen Emir'in Adı Bir Sokağa Verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement