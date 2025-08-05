Şehit Piyade Teğmen Muhammet Can Sevim\'in İsmi Okula Verildi

VAN'ın Çaldıran ilçesinde 7 yıl önce askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Piyade Teğmen Muhammet Can Sevim'in ismi, Aydın'ın Nazilli ilçesinde doğduğu hastanenin yerine inşa edilen ortaokula verildi.

Piyade Teğmen Muhammet Can Sevim, Van'ın Çaldıran ilçesinde 22 Kasım 2018'de görev yaparken, devriye aracının devrilmesi sonucu şehit oldu. Şehit Sevim'in ismi, Aydın'ın Nazilli ilçesinde daha önce devlet hastanesi olarak hizmet veren binanın bulunduğu alanda yapılan ortaokula verildi. Şehidin babası, futbol menajeri Cahit Sevim, okulun bahçesinde açıklama yaptı. Oğlunun 1 Temmuz 1991'de doğduğu yerin, artık adını taşıyan bir okul olmasından dolayı gurur duyduğunu belirten Sevim, "Evladımın şehadet haberini aldığımız günden beri bu acı bizimle yaşıyor. Ancak devletimizin, Van Çaldıran'da oğlumun isminin verildiği ilkokulun ardından şimdi de doğduğu yer olan eski Nazilli Devlet Hastanesi arazisine yapılan ortaokula vermesi, büyük bir teselli oldu. Katkısı olan herkese teşekkürler. Oğlumun adını taşıyan bu okulun ihtiyaçlarını karşılamak ve iyi bir eğitim kurumu haline gelmesi için mesleğim gereği elimden gelen desteği vereceğim" diye konuştu.