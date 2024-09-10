Şehit Üsteğmen Ayar Trabzon'da Defnedildi

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ESRA NUR PERVAN

(TRABZON) - Irak'ın Kuzeyi'ndeki Gara bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar, Trabzon'da törenle toprağa verildi.

Irak'ın kuzeyinde Gara bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hstanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak şehit olan Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar'ın naaşı, askeri uçakla Trabzon'a getirildi.

Şehidin naaşı sabah Sürmene Devlet Hastanesi'nden alınarak Köprübaşı İlçe Milli Eğitim binası önüne getirildi. Trabzon İl Müftüsü Selami Aydın, cenaze namazı sonrası yaptığı konuşmada şehit Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar'ın 10 gün önce üsteğmen rütbesi aldığını hatırlattı.

Törene şehidin ailesi ve yakınları, ağabeyi Yüzbaşı Hasan Kürşat Ayar, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekili Vehbi Koç, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ayşe Sula Köseoğlu, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, CHP Ortahisar İlçe Başkanı Haluk Batmaz, Trabzon Sahil Güvenlik Komutanı Sahil Güvenlik Binbaşı Aytaç Bayırlı, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Sürmene Kaymakamı Mehmet Ali Öztürk, Köprübaşı Kaymakam Vekili Elif Koz, Köprübaşı Belediye Başkanı Ali Aydın ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar'ın naaşı Köprübaşı Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası aynı yerde bulunan aile kabristanlığında toprağa verildi.