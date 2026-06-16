Şehit polis Ercan Yangöz 5. yılında dualarla anıldı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, silah kaçakçılığı yaptıkları ileri sürülen suç çetesine yönelik yapılan operasyonda şehit olan polis memuru Ercan Yangöz (26), şehadetinin 5'inci yılında meslektaşları tarafından dualarla anıldı. Şehit Yangöz için polis ekipleri lokma hayrında bulundu.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 6 kişinin suç örgütlerine silah satmak için Bodrum'da olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, 16 Haziran 2021 tarihinde, motosikletlerle şüphelilerin otomobilini takibe aldı. Otomobilden açılan ateşle Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'nde görevli polis memurları Ercan Yangöz, Abdülkadir Doğan (30) ve Sezgin Can Gürsoy yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 6 yıllık polis memuru Ercan Yangöz, şehit oldu.

Ercan Yangöz şehadetinin 5'inci yılında Bodrum'da meslektaşları tarafından anıldı. Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli, Bodrum İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Kamil İncebacak, Bodrum Sahil Güvenlik Komutanı Raşit Gödelek, Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Özcan Kuşcu, AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Seha Ergene, MHP Bodrum İlçe Başkanı Engin Galipoğlu ve meslektaşlarının katılımıyla Ercan Yangöz için Kızılhisarlı Mustafa Paşa Camii'nde dualar okundu ve ardından vatandaşlara lokma dağıtımı yapıldı.