Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde kavga ihbarına gittiği adreste silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Emrah Koç’un, memleketi Van’daki görüntüleri ortaya çıktı. Şehit polisin çocuklarla birlikte vakit geçirdiği anlar izleyenleri duygulandırdı.
Van’ın Çaldıran ilçesine bağlı Kuskunkıran Mahallesi’ndeki baba evinin bahçesinde çekilen görüntülerde, Emrah Koç’un bir grup çocukla sohbet ettiği görüldü.
Şehit polis memurunun çocuklara çeşitli bilmeceler sorduğu, doğru cevap veren çocukları ise “çak” yaparak kutladığı anlar kameralara yansıdı.
Bir yakını tarafından kaydedilen görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Emrah Koç’un çocuklarla neşeli anları izleyenleri duygulandırırken, çok sayıda kullanıcı paylaşım yaptı.
Son Dakika › Güncel › Şehit polis memuru Koç'un çocuklarla eğlendiği görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.