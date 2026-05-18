Şehit polis memuru Koç'un çocuklarla eğlendiği görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
18.05.2026 10:24  Güncelleme: 10:25
Çorlu’da şehit olan polis memuru Emrah Koç’un, memleketi Van’daki baba evinin bahçesinde çocuklarla vakit geçirdiği görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Koç’un çocuklara bilmeceler sorduğu, doğru cevap verenleri “çak” yaparak kutladığı görüldü. Şehit polisin neşeli anları izleyenleri duygulandırdı.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde kavga ihbarına gittiği adreste silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Emrah Koç’un, memleketi Van’daki görüntüleri ortaya çıktı. Şehit polisin çocuklarla birlikte vakit geçirdiği anlar izleyenleri duygulandırdı.

ÇOCUKLARA BİLMECE SORDU

Van’ın Çaldıran ilçesine bağlı Kuskunkıran Mahallesi’ndeki baba evinin bahçesinde çekilen görüntülerde, Emrah Koç’un bir grup çocukla sohbet ettiği görüldü.

Şehit polis memurunun çocuklara çeşitli bilmeceler sorduğu, doğru cevap veren çocukları ise “çak” yaparak kutladığı anlar kameralara yansıdı.

GÖRÜNTÜLER DUYGULANDIRDI

Bir yakını tarafından kaydedilen görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Emrah Koç’un çocuklarla neşeli anları izleyenleri duygulandırırken, çok sayıda kullanıcı paylaşım yaptı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Güncel, Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 11:57:17. #7.13#
