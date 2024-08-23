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Şehit polis memuru memleketinde toprağa verildi

İstanbul Esenler'de dur ihtarında bulunduğu aracın kendisine çarpması sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen polis memuru Mustafa Peksoy memleketi Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde gözyaşları içinde toprağa verildi

KAHRAMANMARAŞ - İstanbul Esenler'de dur ihtarında bulunduğu aracın kendisine çarpması sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen polis memuru Mustafa Peksoy memleketi Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde gözyaşları içinde toprağa verildi

İstanbul Esenler'de polisin dur ihtarına uymayarak kaçan aracın çarptığı polis memuru Mustafa Peksoy, tedavi gördüğü hastanede dün şehit oldu. Peksoy için bugün İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesinde cenaze töreni düzenlendi. Törenin ardından Peksoy'un cenaze memleketi Kahramanmaraş'a gönderildi.

Andırın ilçesine bağlı Alanlı Mahalesindeki Alanlı Camiinde İkindi namazına müteakip cenaze kılındı. Cenaze namazının ardından şehidin Türk Bayrağına sarılı tabutu silah arkadaşlarının omuzunda toprağa verilmek üzere Alanlı Mezarlığına götürüldü. Bu sırada şehidin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'da şehidin tabutunu bir süre taşıdı.

Cenaze törenine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, siyasi parti temsilcileri kamu kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.