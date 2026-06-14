Polis Memuru Tayfun Baş Şehit Oldu

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Muğla'da, Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) ihbarı üzerine gittiği olay yerinde uğradığı silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Tayfun Baş için başsağlığı mesajı yayımladı.

Çiftçi, NSosyal hesabından yayımladığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Muğla Asayiş Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Tayfun Baş, alınan ihbar üzerine gittiği olay yerinde şüpheli şahsın ateş açması sonucu yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun."