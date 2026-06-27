Şehit Polisin Oğullarına Anlamlı Sünnet Töreni - Son Dakika
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Şehit Polisin Oğullarına Anlamlı Sünnet Töreni

Şehit Polisin Oğullarına Anlamlı Sünnet Töreni
27.06.2026 15:58
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Tokat'ta, 2022'de Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde şehit düşen polis memuru Mustafa Çalışgan'ın oğulları Alparslan ve Mehmet Alp için sünnet töreni yapıldı. Emniyet Müdürlüğü'nün organize ettiği törende, şehidin adını taşıyan araç sünnet arabası olarak süslendi; konvoyla şehir turu atıldı ve şehitlikte dua edildi. Anne Ceren Çalışgan, emeği geçenlere teşekkür etti.

TOKAT'ta şehit polis memuru Mustafa Çalışgan'ın oğulları Alparslan (6) ve Mehmet Alp (8) için sünnet töreni düzenlendi. Tokat İl Emniyet Müdürlüğü personelinin organizasyonuyla düzenlenen törende, şehidin adının verildiği emniyet hizmet aracı sünnet arabası olarak süslendi.

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde 2 Ekim 2022 tarihinde şehit olan polis memuru Mustafa Çalışgan'ın oğulları Alparslan ve Mehmet Alp için memleketleri Tokat'ta sünnet töreni düzenlendi. Tokat İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen tören kapsamında, şehit polisin ismini taşıyan emniyet hizmet aracı sünnet töreni için özel olarak hazırlandı. Süslemelerin ardından emniyet müdürlüğüne ait çok sayıda araçtan oluşan konvoy eşliğinde çocuklar şehir turu attı. Şehitlikte düzenlenen programda Alparslan ve Mehmet Alp, anneleri Ceren Çalışgan, yakınları ve şehit polisin meslektaşları Mustafa Çalışgan'ın kabri başında dualar etti. Şehitlik ziyaretinin ardından sünnet düğünü, kentteki bir düğün salonunda devam etti.

Törende konuşan şehit Çalışgan'ın eşi Ceren Çalışgan, organizasyonda emeği geçen Tokat İl Emniyet Müdürlüğü personeline teşekkür etti. Kendileri için çok anlamlı bir gün olduğunu ifade eden Çalışgan, desteklerinden dolayı herkese minnettar olduğunu ve yaşadığı duyguları kelimelerle anlatmanın zor olduğunu dile getirdi.

Kaynak: DHA

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