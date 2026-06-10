Şehit Polis Nefize Çetin Özsoy 10. yılında anıldı - Son Dakika
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Şehit Polis Nefize Çetin Özsoy 10. yılında anıldı

Şehit Polis Nefize Çetin Özsoy 10. yılında anıldı
10.06.2026 12:27
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Mardin'in Midyat ilçesinde 2016'da PKK saldırısında şehit olan polis Nefize Çetin Özsoy, Edirne'deki kabri başında düzenlenen programla anıldı; Vali Sezer, şehitlerin vatanın teminatı olduğunu vurguladı.

Mardin'in Midyat ilçesinde 2016 yılında terör örgütü PKK'nın düzenlediği saldırıda şehit olan polis memuru Nefize Çetin Özsoy, şehadetinin 10. yılında Edirne'deki kabri başında düzenlenen programla anıldı.

Yenişehir Mezarlığı'nda gerçekleştirilen programda Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler ve hayatını kaybeden gaziler için dua edildi.

Şehit Özsoy için yazılan şiirin okunması esnasında şehidin ailesi hüzünlendi.

"Şehitler Tepesi boş değil"

Edirne Valisi Yunus Sezer, anmada yaptığı konuşmada şehitlerin bir ülkenin geleceğinin ve bağımsızlığının en büyük teminatı olduğunu söyledi.

Şehitlerin emanet bıraktığı topraklar üzerinde yaşadıklarını belirten Sezer, Edirne'nin de tarih boyunca birçok kahramanın canını verdiği, şehitlerin emaneti bir şehir olduğunu ifade etti.

Vatan söz konusu olduğunda ülkenin dört bir yanında görev yapan güvenlik güçlerinin aynı fedakarlık anlayışıyla hareket ettiğini dile getiren Sezer, "Şehitler Tepesi boş değil, toprağını kahramanlar bekliyor. Bu toprakların her karışında vatan için can veren kahramanlarımızın izleri var. Allah bizlere bir daha böyle acılar yaşatmasın. Aziz şehitlerimizin emanet bıraktığı bu ülkeye sahip çıkmayı ve onu daha güzel yarınlara taşımayı nasip etsin." dedi.

Programda Sezer ve Edirne İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, şehidin babası Süleyman Çetin ile yakından ilgilenerek destek verdi.

Kabir başında yapılan duaların ardından katılımcılar, şehit polis memuru Özsoy'un mezarına karanfil bıraktı.

Daha sonra katılımcılar, şehit polis memuru Serhan Alışkan'ın mezarını ziyaret ederek Kur'an-ı Kerim okunup dua etti.

Programa şehidin annesi Hafize Çetin, babası Süleyman Çetin, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Harun Tohumcu, Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, emniyet personeli ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şehit Polis Nefize Çetin Özsoy 10. yılında anıldı - Son Dakika

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