Şehit Şeyda Yılmaz\'ın eşyaları Sivas\'taki Şehitler Müzesi\'nde sergilenecek

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Şeyda Yılmaz'ın kişisel eşyaları, memleketi Sivas'taki Şehitler Müzesi'nde sergilenecek.

Şehit Yılmaz'ın polis memuru olan eşi Semih Yılmaz, eşinin kişisel eşyalarını sergilenmesi için Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğindeki Şehitler Müzesi'ne teslim etti.

Burada konuşan Dernek Başkanı Fatih Deveci, Şehitler Müzesi'nde şehitlerin kişisel eşyalarının sergilendiğini söyledi.

Semih Yılmaz'a anlamlı davranışından dolayı teşekkür eden Deveci, "Burası, Şeydaların, şehitlerin unutulmaması için 2006 yılında kurulan Türkiye'nin ilk Şehitler Müzesi." dedi.

Müzede çok değerli emanetlerin bulunduğunu vurgulayan Deveci, şunları kaydetti:

"Bedirhan bebeğimizden Adem Yavuzlardan tutun ve en son Şeyda'mızın emaneti burada. Şeyda'nın emanetlerini Bedirhan bebeğin emanetlerinin yanına getirdik çünkü Bedirhan bir evlattı, Şeyda'mızın da anne olmak için hayalleri vardı. Kendisi anne olamadı ama biz bugün onu Bedirhan ile birleştirdik."

Deveci, ziyaretçilerin Sivaslı şehitlerin yanı sıra Bedirhan bebek ile Şeyda Yılmaz'ın emanetlerini müzede görebileceklerini ifade etti.

"Amacımız şehitlerimizin unutulmaması"

Şehidin eşi Semih Yılmaz ise hassas davranışından ve düşüncesinden dolayı Deveci'ye teşekkür etti.

Konuşmasında zaman zaman duygusal anlar yaşayan Yılmaz, "Müzeye eşimin emanetlerini getirdik. Amacımız şehitlerimizin unutulmaması, onların her anlamda hatırlanması." diye konuştu.

"Şehit olduğu esnada ayağında olan botları var"

Yılmaz, sergilenmek üzere müzeye verdiği eşyalar hakkında da bilgi vererek, şöyle konuştu:

"Eşimin şehit olduğu gün giydiği sivil kıyafetleri, çantası ve içindeki tokaları var. Şehit olduğu esnada ayağında olan botları var. Polis tişörtünü ve çok sevdiği bir beresini getirdim. Günlük hayatta taktığı toka, küpe ve bileklik tarzında eşyalarını getirdim."

Olayın geçmişi

Dudullu Polis Merkezi'nde motosiklet hırsızlığıyla ilgili gözaltına alınan, hakkında 26 ayrı suç kaydı olduğu öğrenilen Yunus Emre Geçti (19), 22 Eylül 2024'te polis merkezinden kaçmış, görevli polis memurları K.H.S. ile Şeyda Yılmaz şüpheliyi yakalamak için peşine düşmüştü.

Şüpheli Geçti, kısa süreli kovalamaca sonucu yakalanmış ve bu sırada arbede çıkmıştı.

Zanlının polisin silahını alarak ateş etmesi sonucu polis memuru Şeyda Yılmaz şehit olmuş, polis memuru K.H.S. ile şüphelinin annesi Pınar Geçti (43) yaralanmıştı.

Gözaltına alındıktan sonra Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheli, "kamu görevlisini görevinden dolayı kasten öldürme" suçundan tutuklanmıştı.