Şehit Tuğgeneral Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Şehit Tuğgeneral Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Tuğgeneral Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı Isparta'da düşen helikopterde şehit olan Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli, memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı.

11.12.2024 22:54
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Şehit Tuğgeneral Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı

KAYSERİ - Isparta'da düşen helikopterde şehit olan Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli, memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı.

Isparta'nın Keçiborlu İlçesi'nde meydana gelen askeri helikopter kazasında, Kayserili Tuğgeneral İsa Baydilli şehit düştü. Şehit Tuğgeneral Baydilli'nin naaşı, havayolu ile Kayseri'ye getirildi. Kayseri Devlet Hastanesi morgundan alınan şehidin al bayrağa sarılı tabuttaki naaşı, cenaze namazının kılınacağı Kalemkırdı Camii'ne getirildi. Şehit Baydilli'nin cenazesi, İl Müftüsü Durmuş Ayvaz'ın öğle namazına müteakip kıldırdığı cenaze namazının ardından düzenlenen askeri törenle Kartal Şehitliği'ne defnedildi.

Cenaze namazına, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 12. Hava Ulaştırma Ana Üs ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hasan Volkan Güleryüz, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, kaymakamlar, milletvekilleri, protokol üyeleri, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaşla katıldı.

Kaynak: İHA

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