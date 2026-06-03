Şehit Uzman Çavuş Serdar Temelli anısına futbol turnuvası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şehit Uzman Çavuş Serdar Temelli anısına futbol turnuvası

03.06.2026 15:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MARDİN'in Derik ilçesinde, 2020 yılında Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekat bölgesinde şehit olan Uzman Çavuş Serdar Temelli anısına ortaokul öğrencileri arasında futbol turnuvası düzenlendi.

MARDİN'in Derik ilçesinde, 2020 yılında Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekat bölgesinde şehit olan Uzman Çavuş Serdar Temelli anısına ortaokul öğrencileri arasında futbol turnuvası düzenlendi.

Derik ilçesine bağlı Bozbayır Mahallesi'nde, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekat bölgesinde 28 Eylül 2020'de teröristler tarafından tuzaklanan mühimmatın patlaması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Serdar Temelli'nin adının verildiği okulda sınıflar arası futbol turnuvası organize edildi. Turnuvanın final maçı, mahalledeki futbol sahasında gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programa, şehidin babası Ahmet Temelli, Derikspor Kulübü Başkanı Akif Açan, Şehit Uzman Çavuş Serdar Temelli Ortaokulu Müdürü Halim Göven ve mahalle sakinleri katıldı. Final karşılaşmasında 6'ncı ve 8'inci sınıf öğrencileri karşı karşıya geldi. Yaklaşık 60 dakika süren mücadelede rakibini 4 golle geçen 8'inci sınıf öğrencileri turnuvanın şampiyonu oldu. Şampiyon takıma kupa ve madalyaları Derikspor Kulübü Başkanı Akif Açan ile Okul Müdürü Halim Göven tarafından verildi.

Derikspor Kulübü Başkanı Akif Açan, şehidin yakını Nizamettin Temelli ile şehidin amcası ve aynı zamanda mahalle muhtarı olan Hamdullah Temelli, yaptıkları konuşmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güncel, Futbol, Derik, Irak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehit Uzman Çavuş Serdar Temelli anısına futbol turnuvası - Son Dakika

Yolda yürürken gördü, mutluluğu yüzüne yansıdı: Arçil ve Şota adını verdi Yolda yürürken gördü, mutluluğu yüzüne yansıdı: Arçil ve Şota adını verdi
Yangından sonra ortaya çıkan tümülüs definecilerin hedefi oldu Yangından sonra ortaya çıkan tümülüs definecilerin hedefi oldu
Herkes altın aradığını sandı, o toprağın altından ’cara peyniri’ çıkardı Herkes altın aradığını sandı, o toprağın altından 'cara peyniri' çıkardı
Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek’ten Kılıçdaroğlu’na tepki: Gün gelir, devran döner Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek'ten Kılıçdaroğlu'na tepki: Gün gelir, devran döner
Maden faciası sanığı duruşmada “gerçek patron başkası“ dedi, tahliye edildi Maden faciası sanığı duruşmada "gerçek patron başkası" dedi, tahliye edildi
Nevşehir Hacıbektaş’ta Kemal Kılıçdaroğlu’nun ismi kültür merkezinden kaldırıldı Nevşehir Hacıbektaş’ta Kemal Kılıçdaroğlu’nun ismi kültür merkezinden kaldırıldı

16:08
Trabzonspor’da Zubkov ile yollar ayrıldı
Trabzonspor'da Zubkov ile yollar ayrıldı
16:06
Bölüm başkanı “Diplomanızı vermiyorum“ dedi, salon karıştı
Bölüm başkanı "Diplomanızı vermiyorum" dedi, salon karıştı
15:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP yorumu: Kahraman ilan ettikleri hain oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP yorumu: Kahraman ilan ettikleri hain oldu
14:54
20 yıllık faili meçhul dosya aydınlatıldı Gülcan Yazıcı cinayetinde sır perdesi aralanıyor
20 yıllık faili meçhul dosya aydınlatıldı! Gülcan Yazıcı cinayetinde sır perdesi aralanıyor
14:49
Emekli polisin oğlunu öldürdüğü anlar ortaya çıktı Şarjör bitene kadar ateş etti
Emekli polisin oğlunu öldürdüğü anlar ortaya çıktı! Şarjör bitene kadar ateş etti
14:49
Gülistan Doku soruşturmasının kilit ismi Umut Altaş, Türkiye’ye iade edilecek
Gülistan Doku soruşturmasının kilit ismi Umut Altaş, Türkiye'ye iade edilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2026 16:30:48. #.0.5#
SON DAKİKA: Şehit Uzman Çavuş Serdar Temelli anısına futbol turnuvası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.