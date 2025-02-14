Şehit uzman çavuşun cenazesi, törenle memleketine uğurlandı - Son Dakika
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Şehit uzman çavuşun cenazesi, törenle memleketine uğurlandı

Şehit uzman çavuşun cenazesi, törenle memleketine uğurlandı

SURİYE'nin kuzeyinde teröristlerin taciz ateşinde yaralanıp, tedaviye alındığı hastanede 6 gün sonra şehit olan Piyade Uzman Çavuş Osman Oktay'ın cenazesi, Gaziantep'te düzenlenen törenle memleketi İzmir'e uğurlandı.

14.02.2025 11:07  Güncelleme: 11:08
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SURİYE'nin kuzeyinde teröristlerin taciz ateşinde yaralanıp, tedaviye alındığı hastanede 6 gün sonra şehit olan Piyade Uzman Çavuş Osman Oktay'ın cenazesi, Gaziantep'te düzenlenen törenle memleketi İzmir'e uğurlandı.

Suriye'nin kuzeyinde bir üs bölgesinde 7 Şubat'ta, teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu yaralanan Piyade Uzman Çavuş Osman Oktay, Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Oktay, dün doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehit Osman Oktay için sabah saatlerinde Gaziantep Havalimanı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Törene; Gaziantep Valisi Kemal Çeber, 6'ncı Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özeren, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdin Kaya, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, kaymakamlar, belediye başkanları, kurum müdürleri ile şehidin ailesi ve silah arkadaşları katıldı. Törende şehidin annesi Hori Oktay, oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutuna bakarak gözyaşı döktü. Nişanlı olduğu ve mayıs ayında düğün yapacağı öğrenilen Şehit Osman Oktay'ın öz geçmişinin okunmasının ardından Türk bayrağına sarılı tabutu, memleketi İzmir'e gönderilmek üzere uçağa konuldu.

Kaynak: DHA

Osman Oktay, Gaziantep, Güvenlik, Suriye, Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehit uzman çavuşun cenazesi, törenle memleketine uğurlandı - Son Dakika


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