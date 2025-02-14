CENAZESİ İZMİR'E GETİRİLDİ
Suriye'nin kuzeyinde teröristlerin taciz ateşinde yaralanıp, tedaviye alındığı hastanede 6 gün sonra şehit olan Piyade Uzman Çavuş Osman Oktay'ın (26) cenazesi, Gaziantep'te düzenlenen törenin ardından askeri uçakla İzmir'e getirildi. Şehit Oktay için Adnan Menderes Havalimanı'ndaki askeri bölgedeki apronda karşılama töreni düzenlendi. Törene, askeri ve sivil yetkililer ile Oktay'ın annesi Hori Oktay ile kardeşleri katıldı. Oktay'ın cenazesi, askeri uçaktan tören kıtası tarafından aprona indirildi. Ardından tören kıtası tarafından şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, cenaze aracına taşındı. Şehit Oktay'ın ailesi gözyaşlarına hakim olamadı.
Kadir ÖZEN/İZMİR,
Son Dakika › Güncel › Şehit Piyade Uzman Çavuş Osman Oktay'ın Cenazesi İzmir'e Getirildi - Son Dakika
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