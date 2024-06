Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Mahalle Ziyaretlerine Devam Ediyor

Güncel

(GAZİANTEP) - Mahalle ziyaretlerine devam eden Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, "Artık Şehitkamil'de yaşayan herkes, her kesimden vatandaşımız, eşit ve kaliteli hizmet alacak. Şehitkamil'de her bir bireyin yaşam kalitesini yükseltmek, bizim en büyük önceliğimizdir" dedi.

Başkan Yılmaz, hafta sonu Ülkerli ve Yığınlı Mahalleleri'ni ziyaret etti. Mahalle sakinlerinin sorunlarını ve önerilerini dinleyen Başkan Yılmaz, mahallelerin ihtiyaçlarını da yerinde tespit etti. Yılmaz, ziyaretlerinin ardından şunları söyledi:

"Bugün yine harika bir pazar günüydü. Biz de her zamanki gibi mahalle gezilerimize devam ettik ve mahallelerimizin sorunlarını yerinde tespit etme fırsatı bulduk. Yaptığımız bu ziyaretler, belediye ve vatandaş arasında güçlü bir iletişim köprüsü oluşturuyor. Yaptığımız incelemeler ve tespitler sayesinde, çalışmalarımız büyük bir hız kazandı. Artık Şehitkamil'de yaşayan herkes, her kesimden vatandaşımız, eşit ve kaliteli hizmet alacak. Bu hedef doğrultusunda, mahallelerimizdeki ihtiyaçları ve eksiklikleri göz önünde bulundurarak, hizmetlerimizi daha etkin ve yaygın bir şekilde sunmayı amaçlıyoruz. Her mahallemizin ve her bir vatandaşımızın, hak ettiği yaşam standartlarına kavuşması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Şehitkamil'de her bir bireyin yaşam kalitesini yükseltmek, bizim en büyük önceliğimizdir."