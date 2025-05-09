Trump, Netanyahu ile teması kesti! Orta Doğu'da onsuz ilerleyecek - Son Dakika
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Dünya

Trump, Netanyahu ile teması kesti! Orta Doğu'da onsuz ilerleyecek

Trump, Netanyahu ile teması kesti! Orta Doğu\'da onsuz ilerleyecek

ABD'nin Yemen'deki Husilerle ateşkese varılması ve İran ile nükleer müzakerelere başlanması, Trump ile Netanyahu'nun arasını açtı. Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yla teması kesme kararı aldığını ve Orta Doğu'da Netanyahu'suz ilerleme kararı verdiği belirtildi.

09.05.2025 07:16
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İsrail basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya karşı "hayal kırıklığına uğradığını" ve "sabrının tükendiğini" yazdı.

ABD'nin İran ile nükleer müzakerelere başlaması, Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'ın görevden alınması ve son olarak Yemen'deki Husilerle ateşkese varılması, "Trump ile Netanyahu arasındaki soruna işaret ettiği" şeklinde yorumlandı.

ABD Başkanı Trump'ın, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun tavrından dolayı öfkeli olduğu belirtildi.

NETANYAHU İLE TEMASI KESTİ

İsrail Ordu Radyosu muhabiri Yanir Cozin, ABD Başkanı Donald Trump'ın manipüle edildiğine dair şüpheler nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yla teması kesmeye karar verdiğini aktardı.

Cozin, X hesabından yaptığı paylaşımda, İsrailli bir yetkiliye dayandırarak ABD Başkanı Trump'ın Netanyahu ile ilişkisini koparma kararı aldığını belirtti.

Cozin'in paylaşımına göre, İsrailli yetkili, Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'in Cumhuriyetçi senatörlere Trump'ın ne yapması gerektiği konusunda "küstahça" konuşmasının işe yaramadığını söyledi.

NETANYAHU, TRUMP'I MANİPÜLE Mİ EDİYOR?

Yetkili, çevresindeki kişilerin Trump'a "Netanyahu'nun kendisini manipüle ettiğini" söylediğini aktardı.

Trump'ın "enayi" ve "kendisiyle oynanan biri" olarak gösterilmekten daha fazla nefret ettiği bir şey olmadığını belirten yetkili, "O da Netanyahu ile teması kesmeye karar verdi." dedi.

Cozin, ABD'nin İsrail'le kötüleşen ilişkisinin kaynağı olarak, Tel Aviv yönetiminin İran ve Husiler konusunda somut bir plan ve takvim sunamamasına işaret etti.

İsrail Ordu Radyosu muhabiri, Netanyahu hükümetinin Gazze konusunda da somut öneri getiremediğine dikkati çekerek "Gazze'de de göreceğiz." ifadesini kullandı.

TRUMP, ORTA DOĞU'DA NETANYAHU'SUZ İLERLEMEYE KARAR VERDİ

Israel Hayom gazetesinden Ariel Kahane, ABD Başkanı'na yakın kaynaklara dayandırarak Trump'ın Netanyahu'ya karşı hayal kırıklığına uğradığını ve Orta Doğu'da onsuz ilerleme kararı verdiğini yazdı.

Kahane, Trump'ın Netanyahu ve adamlarının görevden alınan Ulusal Güvenlik Danışmanı Waltz'ı İran'a saldırıya zorlama girişimine öfkelendiğini ve sabrının tükendiğini aktardı.

Trump'ın Netanyahu'nun tutumundan dolayı Orta Doğu'daki hamlelerini onsuz yapacağını belirten Kahane, ABD Başkanı'nın özellikle Suudi Arabistan konusunda önemli kararlar üzerinde çalıştığını kaydetti.

Kahane, ABD'nin Yemen'deki Husilerle ateşkese varmasının söz konusu öfkenin ilanı olduğu değerlendirmesinde bulundu.

"TRUMP'IN NETANYAHU'YU PEK ÖNEMSEMEDİĞİ ARTIK ÇOK AÇIK"

Walla haber sitesinde, Netanyahu ile Trump arasındaki ilişkiyi değerlendiren Barak Ravid'e göre, Husilerle varılan anlaşma Trump ile Netanyahu arasında ciddi bir koordinasyon ve güven sorunu olduğunu ortaya koydu.

Ravid, İsrail'in ABD ile İran arasında yeni bir nükleer anlaşmaya ilişkin müzakereleri etkileme kabiliyetinin artık oldukça sınırlı göründüğünü belirterek Tel Aviv yönetiminin Husilerle yapılan anlaşmanın hiçbir safhasından haberdar olmadığına dikkati çekti.

İsrailli yetkililerin "Trump bizi şaşırttı", "Anlaşmayı televizyondan duyduk" gibi ifadeler kullandığına işaret eden Ravid, Netanyahu'nun ABD ile ilişkileri yürütmesi için görevlendirdiği Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'in hem İran, hem Gazze'ye saldırılar ve insani yardım, hem de esirler meselesinde başarısız olduğu yorumunu yaptı.

Ravid, Husilerle ateşkesin İsrail'i içermediğinin ve ABD'nin Husilerin İsrail'e yönelik saldırılarına sessiz kaldığının altını çizdi.

ABD'nin Husiler konusundaki tutumunun İran'la anlaşma konusunda da İsrail için endişe kaynağı olacağını belirten Ravid, "Trump'ın Netanyahu'yu pek önemsemediği ve ona danışmak ya da görüşlerini dikkate almak zorunda hissetmediği artık çok açık." ifadelerini kullandı.

ABD İLE HUSİLER ARASINDA SAĞLANAN ATEŞKEŞ

Umman Dışişleri Bakanı Bedir el-Busaidi, ABD ile Yemen'in başkenti Sana merkezli Husiler arasında Kızıldeniz ile Babu'l Mendeb Boğazı'nda saldırılara son verilmesi konusunda ateşkes sağlandığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, "Husiler artık savaşmak istemediklerini açıkladılar. Biz de buna saygı duyacağız ve onları bombalamayı durduracağız. Teslim oldular, artık gemileri havaya uçurmayacaklarını söylüyorlar." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan İsrailli yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump'ın Husileri bombalamayı durduracakları açıklamasının Tel Aviv yönetiminde "şok etkisi" oluşturduğunu aktarmıştı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD'nin Husilerle ateşkes yapmasına karşın Yemen'i hedef almaya devam edeceklerini söylemişti.

İRAN İLE ABD ARASINDAKİ MÜZAKERE SÜRECİ

İran ile nükleer anlaşmadan 2018'de tek taraflı ülkesini çeken ABD Başkanı Donald Trump, İran ile doğrudan nükleer müzakere çağrısında bulunan ve tehditler de içeren bir mektubu martta İran lideri Ali Hamaney'e göndermişti.

Mektuba İran, Umman üzerinden yanıt vermişti.

Tahran ile Washington, mektup trafiğinin ardından önce Umman'da 12 Nisan'da daha sonra birer hafta arayla Roma ve tekrar Umman'da dolaylı görüşmeler yapmıştı.

Dördüncü tur müzakerelerin 3 Mayıs'ta Roma'da yapılacağı açıklanmıştı. Görüşmelere aracılık yapan Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ise X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, müzakerenin "lojistik nedenlerden" dolayı ertelendiğini duyurmuştu.

Binyamin Netanyahu, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, İsrail, Dünya, Yemen, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump, Netanyahu ile teması kesti! Orta Doğu'da onsuz ilerleyecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • zcf795f8r9:
    bu adamda denge sorunu her gün karar değiştiriyor, 3 gün sonra bağımsız filistin derse şaşırmayın 49 0 Yanıtla
  • Mö19720202:
    zcf79 inşallah aynen senin dediğin gibi olur ne güzel bir dilek diledin,yoksa istemeyerekmi bu dilek ağzında çık lo 9 2 Yanıtla
  • Halil Batmaz:
    Hani bir söz var bilir misiniz it iti issirmaz diye , umarım iki it de birbirini issirir 3 0 Yanıtla
  • barış özcan:
    Adamın tek derdi Gazze nin sahilinde kuracağı Dubai şehri ve bu bölgedeki çıkarılmasına izin verilmeyen değerli madenler, Ukrayna gibi ettiği yardımın karşılığını alacak bu şekilde. 2 0 Yanıtla
  • ellaperry:
    The space between us feels like a forbidden playground. Let's see what kind of trouble we can get into... together. f1nd me on ellaperry_mooo_com change _ to dot 0 0 Yanıtla
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