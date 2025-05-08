Sokakta katledilen Bahar Aksu\'nun katilleri 3 gün önce olay yerinde keşif yapmış

İstanbul Şişli'de 34 yaşındaki Bahar Aksu, yarı zamanlı çalıştığı otelin önünde eski eşi Rüstem Elibol (37) ve beraberindeki 3 suç ortağı tarafından silahla vurularak öldürülmüştü. Aksu'yu zorla araca bindirmeye çalışan Elibol, genç kadının direnmesi üzerine yanında bulunan tabancayla ateş açmıştı. Ağır yaralanan Aksu olay yerinde hayatını kaybetmişti. Cinayet sonrası kaçan şüpheliler yakalanarak gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edilirken Bahar Aksu'nun cenazesi, Edirne'de defnedildi.

MİRASIN PEŞİNDEYDİ

Cenazede Aksu'nun teyzesi Nesrin Arıkan, genç kadının yıllardır tehdit edildiğini söyledi.

Arıkan, "Karşı çıktık ama evlenmesin diye kızı kurtaramadık başını. Artık nasıl tehdit ettiyse evlendi nikah kıyıldı. Babası ev aldı. Her şeyini babası yaptı. Ama psikopat yaptı yapacağını." diye konuştu.

Bahar Aksu'nun Rüstem Elibol'u defalarca şikayet ettiğini anlatan Arıkan, "Babası İngiliz; yurt dışında kaldığı için maddi durumu iyi olduğu için imkanları kaybetmemek için peşini bırakmadı. Ağır ceza ile cezalandırılsın." ifadelerini kullandı.

Aksu'nun iş arkadaşı Sami Aron ise, "Herhangi bir anormallik yoktu. 6-7 aydır birlikte çalışıyorduk. Tehdit, korku, endişe yoktu. İşini yapıp evine giden bir insandı." dedi.

KATİL VE ÜÇ ARKADAŞI GÖZALTINDA

İstanbul Şişli'de Bahar Aksu'nun güpegündüz öldürülmesine ilişkin soruşturma ise sürüyor. Olay kentin en kalabalık noktalarından Şişli'de yaşanmıştı. Sabah saatlerinde işine giden Bahar Aksu, eski eşi Rüstem Elibol ve üç arkadaşı tarafından araçla kaçırılmak istenmişti. Kadının bağırması ve direnmesi üzerine silahını çıkaran Elibol, Aksu'ya altı el art arda ateş etmişti. Bahar Aksu olay yerinde yaşamını yitirmişti. Katil zanlısı ve yanındaki üç arkadaşı gözaltında tutuluyor.

RÜSTEM ELİBOL'UN İFADESİ

Bahar'ın ölümüne ilişkin soruşturmada saldırgan Rüstem Elibol dün gözaltında tutulduğu emniyette ifade verdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde işlemleri devam eden katil, cinayeti işlediğini kabul etti.

"2019 yılında evlendik. Üç yıl sonra boşandık. Bu boşanmayı kabul edemedim" diyen Elibol, Aksu'yu sosyal medyadan sürekli takip ettiğini söyledi. Cuma günü arkadaşlarıyla birlikte Çanakkale'den İstanbul'a geldiğini anlatan Elibol, burada bir gece konakladıklarını söyleyip, ardından yeniden Çanakkale'ye döndüklerini ifade etti. Elibol ve beraberindekilerin o gece kadının yaşadığı sokakta keşif yapmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Olay günü araç içinde Aksu'nun işe gitmesini beklediklerini anlatan Elibol, "Aksu'yu görünce zorla araca bindirmek istedim. Direnince vurdum." dedi.

KATİLİN SUÇ DOSYASI KABARIK

Öte yandan, Elibol'un ruhsatsız silah kullanmaktan iki, yaralamadan iki ve tehditten de bir olmak üzere beş suç dosyası bulunduğu öğrenildi. Elibol'a yardım eden kişilerden birinin de suç kaydı olduğu öğrenildi. Suçlardan birinin cinsel istismar suçu olduğu ifade edildi.

CİNAYET ÖNCESİ KEŞİF YAPMIŞLAR

Korkunç cinayetin detayları da ortaya çıktı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Rüstem Elibol ve beraberindeki S.Y. (33), S.S. (35) ve A.B. (44) isimli şüphelilerin olaydan 3 gün önce İstanbul'a geldiklerini belirledi. Şüphelilerin bu süreçte bir otele yerleşerek, cinayetten 3 gün öncede Bahar Aksu'nun kaçırılmak istendiği adreste keşif yaptıkları öğrenildi.