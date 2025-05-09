Ara seçim Özgür Özel'e soruldu! Yanıtı siyasi kulisleri hareketlendirecek cinsten - Son Dakika
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Politika

Ara seçim Özgür Özel'e soruldu! Yanıtı siyasi kulisleri hareketlendirecek cinsten

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 22 CHP vekilin istifa edeceği ve bu yolla 'ara seçim' kararı alınacağına ilişkin iddialara canlı yayında yanıt verdi. "Bunlar ihtimal dahilinde" diyen Özel, "Şu anda 8 vekillik boş. Diyelim ki 22 milletvekili daha istifa etti, 30 oldu. Ve bu istifalar oylanacak. Oynanırsa 90 gün sonra seçim var. Bir parti çıkıyor 'Hayır istifa edemezsiniz derse bir maliyeti var" dedi.

09.05.2025 08:18  Güncelleme: 08:43
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı Sözcü TV canlı yayınında siyaset gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz haftalarda ortaya atılan "CHP'de milletvekili istifaları yaşanacak ve bu şekilde ara seçime gidilecek" iddialarına ilişkin Özel, "Bunlar ihtimal dahilinde" yanıtını verdi.

"1,5 YILLIK BİR DÖNEMDE ARA SEÇİM YAPILABİLİYOR"

Sırrı Süreyya Önder'in vefat etmesiyle birlikte milletvekili kadrosundan 8 ismin düşürüldüğüne dikkat çeken Özel, ara seçim tartışmalarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Çok basit söyleyeyim. Birincisi Anayasamız şöyle der: 'Bir dönemde bir kez ara seçim yapılır.' Bu ara seçim 25 ay, 30 ay geçmeden yani Kasım ayına kadar. Bir de son bir yılda yapılmaz. Yani ilk 2,5 yılda yapmıyorsunuz, son bir yılda yapmıyorsun, aradaki 1,5 yılda yapabiliyorsun. Burada yapılır. Bir kez yapılır der. O ara seçimin yapılması için yeni milletvekillerinin istifasına falan gerek yok. Mevcut boşluklar için yapılır. Sekiz milletvekili şu anda yok, rahmetli Sırrı Süreyya Önder ile birlikte sekiz oldu.

"22 VEKİL DAHA KOLTUĞUNU BOŞALTIRSA TAKİP EDEN 90. GÜN SANDIK KONUR"

2,5 yıl dolduğunda yapılacak iş boşluklar için ara seçim kararı almaktır. Bunun için istifaya falan gerek yok. Ama Anayasa yine diyor ki, 'Bir ilde bütün milletvekilleri boşalırsa, 90 gün içinde sandık konur' diyor. Pazar 90'ıncı gün takip eder. Bir de diyor ki 'Meclis'in yüzde 5'i boşalırsa 90 gün içinde sandık konur' diyor. Bunun için Kasım'ı beklemek falan diye bir şey yok.

Eğer bugün sekiz boşluk var. 22 yer daha, 30 daha diyor ya. Toplam 30 olacak. 22 daha milletvekili boşaltırsa, o zaman takip eden 90'ncı günü pazar günü ara seçim sandığı konur. Anayasa öyle diyor. Ondan dedim, 'Aksayacak yer neresini görüyorsunuz?' diye. Kimi diyor ki '90'ıncı gün sandığı koymayabilir.' Anayasa 'koyar' diyor. '90'ıncı gün sandığı koymayabilir'i bırak, istifa eden milletvekillerinin istifasını kabul etmeyebilir. Bu bir yöntem. İstifa ederse bir milletvekili yedi gün içinde Meclis Başkanlığı imzanın doğru olup olmadığına bakıyor. Sonra da Meclis Genel Kurulu'na sunup oyluyor, kabul edenler, etmeyenler diye.

"VEKİL İSTİFALARINI KABUL ETMEMENİN SİYASİ MALİYETİ OLUR"

Şimdi biz bunu şu anda yapacağız diye demiyorum ama hani madem bu konu açıldı etraflıca cevaplansın diye söylüyorum. Şu anda 8 vekillik boş. Diyelim ki 22 milletvekili daha istifa etti, 30 oldu. Ve bu istifalar oylanacak. Oynanırsa 90 gün sonra seçim var. Bir parti çıkıyor 'Hayır istifa edemezsiniz, gidemezsiniz ben seçim yapmak istemiyorum' diyor. Bunun da bir siyasi maliyeti var.

ARA SEÇİM HANGİ ŞEHİRLERDE YAPILACAK?

Sandığı milletin önüne koyuyorsun, o sandıktan kaçıyor. Bu meselenin Kasım ayının ortasında yapılması gereken ve şu an sekiz ümit ederim artmaz. Daha başka bir göreve seçilir birisi ne bileyim, iki arkadaş bakan olur AK Parti'den ona çıkar boşalma yani. İlla ölümle boşalmıyor. Ona çıkar. Böyle bir durum olduğunda oraları için yapılması sandığın kaçınılmazdır. Nerede yapılacak? Kastamonu'da yapılacak, Uşak'ta yapılacak, Kütahya'da yapılacak, İstanbul birinci bölgede yapılacak. İstanbul üçüncü bölgede yapılacak falan. Bu 30 ve üstünde milletvekili istifasıyla olursa boşalttıkları diğer yerlerde de yapılacak. Zaten erken seçim falan yok ara seçim bunun adı."

Ara seçim Özgür Özel\'e soruldu! Yanıtı siyasi kulisleri hareketlendirecek cinsten

Milletvekili, Özgür Özel, Politika, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika Politika Ara seçim Özgür Özel'e soruldu! Yanıtı siyasi kulisleri hareketlendirecek cinsten - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • murat olguner:
    Millet aç bunlar sefa peşinde AKP'li olarak akp yede oy yok her gelen milleti yiyor başka bişey yok aday yok insan yok 31 48 Yanıtla
  • mert çelik:
    kım gelırse gelsın duzen aynı 47 10 Yanıtla
  • Kocarex Bigrex:
    istifa etti tekrar seçilmez sanki tek parti geliyor gene koalisyon %51 imkanı yok haydi oldu diyelim tekrardan bir seçim İmamoğlu için ondan sonra tekrar seçim parlementer düzen için ve bunun hepsindende %50 gecmen gerek 3 seçimde bu ülke ne hale gelir gerçekçi olmak gerek buna anca kadir inanır o yüzden geri kalmaya devam edeceksiniz 39 14 Yanıtla
  • barış özcan:
    Sizde satılık vekil çok, 20 tane sattınız sonra geri aldınız, bunlar sizde sorun yapmıyor, hedefe ulaşmak için sizde her yol mübah, bizde günah. 28 12 Yanıtla
  • Hbo Hbo:
    Bende bi kiprasma oldu yalan yok 10 24 Yanıtla
  • Muhammet Kavak:
    Bu şekilde satılık veya kiralık milletvekilliği yapan CHP iktidar oldugunda vatanı da satar kiralar 25 5 Yanıtla
  • Fatih Sozen:
    kim oy verecek 22 vekilin iptali için, hani 367 diye bastırdınız ya,alın size 367...patlarsınız 21 6 Yanıtla
  • İSMET ÖNDER:
    Aşk oyunu buna derler güzelim seçmelisin birini :) İzmir İstanbul Kadıköy Antalya vb. buralarda istifaların edilmesini ve meşrutiyetten ziyade yeni bir kaos ortamında kendine fırsat yaratmaktadır. Bu durum akbil basan öğrenciye sabahın köründe ekmek derdine düşen emekçiye ne faydası var ? 20 5 Yanıtla
  • GSGS:
    düzülen değişmedikçe bu düzen değişmez :) 17 5 Yanıtla
  • GONCA ARSLAN:
    hayal görüyor erken seçim olmaz 3 3 Yanıtla
  • Murat Sert:
    bitirdiniz tr yi bu oyunlarinizla.size oy yok. 3 2 Yanıtla
  • Ömer Faruk Kurt:
    hadi sen bi istifa et örnek ol görelim yigitligini 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Ara seçim Özgür Özel'e soruldu! Yanıtı siyasi kulisleri hareketlendirecek cinsten - Son Dakika
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