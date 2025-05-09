'Terörsüz Türkiye' sürecinde yeni aşama! Fesih tamam, sıra silahta - Son Dakika
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Politika

'Terörsüz Türkiye' sürecinde yeni aşama! Fesih tamam, sıra silahta

\'Terörsüz Türkiye\' sürecinde yeni aşama! Fesih tamam, sıra silahta

Terör örgütü PKK, geçen hafta kongresini toplayarak fesih ve silah bırakma kararı aldı. Sırrı Süreyya Önder'in vefatı sebebiyle kararın kamuoyuna açıklanması ertelendi. Kararın bir-iki gün içinde duyurulması bekleniyor. Öte yandan AK Parti ve güvenlik birimleri, sürecin devamında atılacak hukuki adımlarla ilgili bir taslak program hazırlamış durumda.

09.05.2025 09:08
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MHP lideri Bahçeli'nin sözleri ile başlayan teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın terör örgütüne "Silah bırakma ve örgütü feshetme" çağrısı ile devam eden 'Terörsüz Türkiye' sürecinde yeni aşamaya geçiliyor. Öcalan'ın 27 Şubat'ta yaptığı çağrıdan sonra örgütün, bir süredir beklenen silah bırakma ve fesih kararını aldığı belirtildi.

AK Parti'nin üst düzey yöneticileri ve güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, PKK geçen hafta kongresini topladı, fesih ve silah bırakma kararı aldı. Kararın geçen hafta sonu da kamuoyuna duyurulmasına karar verildi ancak, Sırrı Süreyya Önder'in vefatı sebebiyle açıklamanın ertelendiği ifade edildi. Güvenlik kaynaklarına göre, bir-iki gün içinde örgüt tarafından alınan kararlar kamuoyuna duyurulacak.

ÖRGÜTTEN GELECEK ADIMLAR SONRASI SÜREÇ HAZIR

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; AK Parti ve devletin ilgili birimleri tarafından ise önümüzdeki sürece ilişkin atılacak adımlara yönelik bir taslak program hazırlandı. Güvenlik birimleri bu hazırlıklarla ilgili Öcalan'la da görüştü. AK Parti kaynakları "Buradaki kritik eşik silah bırakılması ve fesihti. Bu aşama geride kaldıktan sonra artık önümüze bakacağız. Biz bir süredir zaten hukuki konularda atılacak adımlarla ilgili çalışıyorduk. Elimizde hazır bir taslak var, ne yapacağımız belli. Örgütten gelecek açıklamadan sonra, biz de bu adıma karşı neler yapacağımızı masaya yatıracağız" dedi.

İMRALI'DA BİR YARDIMCI GÖREVLİ BULUNACAK

Öcalan'ın İmralı'dan çıkarılmasına ilişkin hiçbir başlıkları olmadığını belirten AK Parti kurmayları "Ancak idari bazı adımlar atılacak. İmralı'da kendisine yardımcı olacak bir görevli bulunacak. Cezaevi şartları esnetilecek. Görüşmek istediği kişilere izin verilecek. DEM'den ve aileden de daha sık görüşmeler olacak. Devletle, Öcalan'ın görüşmelerinde zaten 'İmralı'dan çıkmak istemediğini' bizzat kendisi söyledi. Çıktığında bir güvenlik sorunu yaşayacağını biliyor. Sonuçta birçok istihbarat örgütü ile çalışmış bir adamdan bahsediyoruz. Dışarıda nefes aldırmazlar ona" değerlendirmesini yaptı.

AK PARTİ KIRMIZ ALARMA GEÇTİ

Bu arada, önümüzdeki dönemde toplumda yanlış anlaşılacak açıklamalar konusunda AK Parti âdeta kırmızı alarm durumuna geçti. AK Parti'nin süreci yönetmekle görevlendirilen heyetin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı toplantıda 'Terörsüz Türkiye'ye ilişkin açıklamalar konusunda çok dikkatli olunması gerektiği üzerinde duruldu.

AK Parti kurmayları "Cumhurbaşkanı ile bu konular konuşuldu. Milletvekilleri, teşkilatlar, parti yönetiminden gelecek her açıklama başka bir tartışmaya yol açabilir. Bu konuda görevlendirilmiş arkadaşlar var. Cumhurbaşkanı'mız, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Genel Başkan Vekili Efkan Âlâ, Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları çerçevesinde süreç yürütülecek. Çünkü bu süreç çok hassas. Aynı hassasiyeti DEM Parti tarafı da gösterecek" diye konuştu.

SÜREÇ NASIL BAŞLADI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Ekim'de partisinin grup toplantısında "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın." dedi.

Bahçeli'nin açıklamasından sonra DEM Parti heyeti 26 Kasım 2024'te terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la İmralı'da görüşmek için Adalet Bakanlığı'na başvurdu. 9 Aralık 2024'te Bahçeli Meclis'teki bütçe görüşmelerinde DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın yeni bir başlangıç çağrısında bulunan konuşmasını alkışladı.

Bakırhan konuşmasında, "2025 yılında, Cumhuriyetin 103. yılında yeni bir başlangıç yapabiliriz. Bu Meclis, Demokratik Cumhuriyetin kuruculuğunu üstlenme şansına sahiptir. 85 milyonun kendisini ait hissedeceği bir ülkeyi var etme onuru bu Meclis'e ait olsun" ifadelerini kullandı.

27 Aralık 2024'te Adalet Bakanı Tunç, DEM Parti'nin talebine olumlu yanıt verdi. DEM Parti'nin PKK elebaşı Öcalan ile ilk görüşmesi 28 Aralık Cumartesi, ikinci görüşmesi ise 22 Ocak Çarşamba günü yapıldı.

Ardından DEM Pearti heyeti, partileri ziyaret etti. Heyet,16 Şubat Pazar günü Erbil'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ve Irak'taki Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mesut Barzani ile görüştü.

17 Şubat Pazartesi günü ise Süleymaniye'de Bafil Talabani ve Kubat Talabani ile bir araya geldi.

Ardından Öcalan'la bir görüşme daha yapan DEM Parti heyeti, İmralı Adası'ndaki görüşmenin ardından bir açıklama yaparak Öcalan'ın mesajını okudu.

Öcalan mesajında "Silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum." ifadelerini kullandı. Açıklama öncesi Öcalan'ın İmralı Adası'nda çekilen son fotoğrafı da paylaşıldı.

Sırrı Süreyya Önder, Güvenlik, Politika, AK Parti, Türkiye, 3-sayfa, Hukuk, Terör, Irak, PKK, Son Dakika

Son Dakika Politika 'Terörsüz Türkiye' sürecinde yeni aşama! Fesih tamam, sıra silahta - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Yoruma gelen adam:
    yazıklar olsun. koca devletin düşürüldüğü duruma bakın. pkkdan medet umar hale geldik 96 142 Yanıtla
  • k K:
    Apoyu iktidara ortakmi yaptiniz 88 98 Yanıtla
  • mert çelik:
    önemli olan sehıt aılelerınınde dusuncesı sordunuzmu 100 49 Yanıtla
  • Ercan Bey:
    CHP nin 6 alı masanın ortağına, şehir uzlaşması adı altında yapılan ittifaka tek kelime edemeyen ve Terörün bitmesini istemeyen tipler Troller yoruma toplaşsın ... 51 62 Yanıtla
  • barış özcan:
    Kalbimiz onay vermiyor ama sırf bitecekse bazı şeylere katlanıcaz,acıları kalbimize akıtarak. Uzaktan davulun sesi hoş gelir, pisi pisine şehit olan binlerce vatandaş var ama hala ölümler devam ediyor ve artık bitsin, ayrıca uyuşturucu ticaretide bunların elinde oda biter inşallah, devlet aklının vardır bir bildiği, hayırlısı olsun bakalım görelim sonuç ne olacak. 63 35 Yanıtla
  • Deniz Kisa:
    Yasasin KURD TURK kardesligi kimse kimseyi inkar etmeden 60 21 Yanıtla
  • İlhan Alici:
    Vallahi Erdoğan bugün var yarın yok bu işe kim ele atıyorsa sebep oluyorsa Allah ondan razı olsun her iki taraf ta ana baba evladı kim kimle kavga ediyor kardeş kardeşe kavga ediyoruz bu ateşe kim su serperse Allah ondan razı olsun sırrı Süreyya Önder ölene kadar mücadele etti Allah yerini cennet etsin birdaha böyle güzel insanlar gelmez o yüzden bu Recep Tayyip Erdoğan da bu barışı onun için yapacaktır Allah'a emanet olun 53 19 Yanıtla
  • Hüseyin Ermurat:
    Hadi bakim işallah gine kandırıldık olmaz dış politaka iç politika gibi eline yüzüne bulasmaz işallah buda 35 14 Yanıtla
  • n5685244:
    terör destekçisi ABD Avrupa ne olacak acaba pkk nın adını değiştirdiler 18 7 Yanıtla
  • Hande Gülbahar:
    şu o.evladını fotoğrafını koyup durmayın!!!!! 12 5 Yanıtla
  • muhsin Şahin:
    Türk ve Kürt zaten kardesti, yillardan beri birbirlerine kız alıp verdiler, aynı şehirlerde oturdular, aynı havayı soludular...burda mesele bir terör örgütünün muhatap alınması meselesidir...teroristle müzakere olmaz mücadele olur açık ve net 1 1 Yanıtla
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