Galatasaray yarın şampiyon olabilir - Son Dakika
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Spor

Galatasaray yarın şampiyon olabilir

Galatasaray yarın şampiyon olabilir

Süper Lig'in 34. haftasında Sivasspor'u 4-1 mağlup eden Galatasaray, Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a 1-0 yenilmesiyle şampiyonluk ihtimalini artırdı. Eğer Galatasaray, 35. haftada Trabzonspor'u mağlup eder ve Fenerbahçe, bu akşam RAMS Başakşehir deplasmanında puan kaybederse, Galatasaray bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan edebilir.

09.05.2025 07:55
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Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, Sivasspor'u 4-1 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte ezeli rakibi Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a 1-0 mağlup olması, Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimalini artırdı.

PUAN FARKI 8

Cimbom ligde 8 puan farkıyla zirvede yer alıyor. Ligin bitimine 4 hafta kalırken sarı - kırmızılılar söz konusu 12 puanının 4 puanını alması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.

GALATASARAY YARIN ŞAMPİYON OLABİLİR

Diğer yandan Galatasaray, Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor'u mağlup eder, Fenerbahçe de bu akşam RAMS Başakşehir deplasmanında puan kaybı yaşarsa sarı - kırmızılılar bitime 3 hafta kala 25. şampiyonluğunu ilan edebilir.

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Son Dakika Spor Galatasaray yarın şampiyon olabilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Taner Avcı:
    kalktım dedimki"iyiki fenerli değilmisim":):) 67 8 Yanıtla
  • 6490203:
    lig başlarkene şampiyonluğunu ilan etti zaten tekrar tekrar niye ilan etsin ki 34 27 Yanıtla
  • Cihan Kayan:
    zaten şampiyon ???? 54 6 Yanıtla
  • mert çelik:
    haketti 37 7 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    SİZ HÂLA DİĞERLERİNE ŞANS MI VERİYORSUNUZ ŞİMDİ DERSİNİZKİ MATEMATİKMAN VAR..MATEMATİK HANGİ KONUDA HANGİ OLAYDA VAR! 6 6 Yanıtla
  • Kelebek77:
    Fenerbahçe: Yabancı lig istiyoruz ?? 7 1 Yanıtla
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