Galatasaray yarın şampiyon olabilir

Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, Sivasspor'u 4-1 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte ezeli rakibi Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a 1-0 mağlup olması, Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimalini artırdı.

PUAN FARKI 8

Cimbom ligde 8 puan farkıyla zirvede yer alıyor. Ligin bitimine 4 hafta kalırken sarı - kırmızılılar söz konusu 12 puanının 4 puanını alması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.

GALATASARAY YARIN ŞAMPİYON OLABİLİR

Diğer yandan Galatasaray, Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor'u mağlup eder, Fenerbahçe de bu akşam RAMS Başakşehir deplasmanında puan kaybı yaşarsa sarı - kırmızılılar bitime 3 hafta kala 25. şampiyonluğunu ilan edebilir.