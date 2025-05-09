Galatasaray yarın şampiyon olabilir

Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, Sivasspor'u 4-1 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte ezeli rakibi Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a 1-0 mağlup olması, Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimalini artırdı.
Cimbom ligde 8 puan farkıyla zirvede yer alıyor. Ligin bitimine 4 hafta kalırken sarı - kırmızılılar söz konusu 12 puanının 4 puanını alması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.
Diğer yandan Galatasaray, Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor'u mağlup eder, Fenerbahçe de bu akşam RAMS Başakşehir deplasmanında puan kaybı yaşarsa sarı - kırmızılılar bitime 3 hafta kala 25. şampiyonluğunu ilan edebilir.
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