Bazı emekli askerlerin orduevine girişi yasaklandı - Son Dakika
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Politika

Bazı emekli askerlerin orduevine girişi yasaklandı

Bazı emekli askerlerin orduevine girişi yasaklandı

MSB kaynakları, bazı emekli askerlerin orduevine giriş yasağı bulunduğuna dair iddiaları yanıtladı. MSB, "TSK, disiplinsizliğe ve şahsi menfaatlerini kurumsal değerlerin önüne koyan yaklaşımlara hiçbir şekilde müsamaha göstermeyecektir" dedi.

08.05.2025 13:20
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. İsrail ile Suriye'de gerginlik yaşandığına ilişkin haberleri yanıtlayan kaynaklar, bu konuda yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar edilmesi tavsiyesinde bulundu.

Kaynaklar, İsrail'in Suriye üzerinde gerçekleştirdiği hava harekatlarını tasvip etmediklerini vurgulayarak, "Bu hava harekatları Suriye'de istikrarı bozmaktan başka bir amaca hizmet etmemektedir. Bununla birlikte birçok ülke gibi Birleşmiş Milletler de İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarına tepki göstererek bunların durdurulması çağrısında bulunmuştur. Suriye yeni hükümetinin talebi çerçevesinde, alanda icra edeceğimiz faaliyetlerin emniyetle yürütülmesi maksadıyla bölgede bulunan tüm unsurlar ile koordinasyon faaliyetlerine devam edilmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

BAZI EMEKLİ ASKERLERE ORDUEVİNE GİRİŞ YASAĞI

"Son zamanlarda bazı emekli askerlerin orduevlerine, askeri sosyal tesislere girişinin yasaklanması hususunda kamuoyunda Bakanlığımızı ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizi hedef alan açıklama, yorum ve değerlendirmeler yapılmaktadır. Öncelikle büyük bir özveri ve onurla görev sürelerini tamamlayarak emekliye ayrılan personelimizin bizler için çok kıymetli olduğunu vurgulamak istiyor ve hepsine hizmetlerinden dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ancak, mevzuatta da açıkça belirtildiği üzere, kendisine özel bir görev verilmediği halde görevi ve sıfatı icabı muvazzaflık yaptığı dönemde bulunduğu görev ve görev yerleri hakkında beyanat veren, yazı yazan veya sair surette açıklamada bulunan, astlık-üstlük münasebetlerini zedelemeye, amir veya komutanlara karşı güven hissini yok etmeye yönelik olarak açıkça aşağılayıcı söz ve davranışta bulundukları çeşitli komutanlık ve resmi kaynaklardan intikal eden bilgi ve belgelerden tespit edilenlerin orduevleri, askeri gazinolar ve diğer askeri sosyal tesislere girişleri geçici veya sürekli olarak yasaklanabilmektedir. Son dönemde orduevlerine girişi yasaklanan emekli personele, Bakanlığımıza ve Türk Silahlı Kuvvetlerine eleştirileri için değil, maksatlı ve sistematik şekilde yukarıda belirtilen mevzuat kapsamına giren söz ve davranışlarda bulundukları tespit edildiği için yasal işlem tesis edilmiştir. TSK, disiplinsizliğe ve şahsi menfaatlerini kurumsal değerlerin önüne koyan yaklaşımlara hiçbir şekilde müsamaha göstermeyecektir."

ŞEHİT AÇIKLAMASINA İLİŞKİN HABERLER

Bakanlık kaynakları, MSB'nin son şehit açıklamasında, "bölücü terör örgütü" ifadesinin çıkarıldığına dair haberlerle ilgili şunları söyledi:

"Bakanlığımıza ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize yönelik maksatlı ve sistematik şekilde gerçekleştirilen algı operasyonları devam etmektedir. Aziz şehitlerimizle ilgili yaptığımız açıklamalarda 'bölücü terör örgütü ifadesinin çıkarıldığı', mayın el yapımı patlayıcı saldırıları ile ilgili 'bölücü terör örgütünün yerleştirdiği' ifadesinin ilk kez kaldırıldığı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Bugüne kadar aziz şehitlerimiz ile ilgili yapılan bilgilendirmeler incelendiğinde olayın meydana geliş şekline göre farklı ifadelerin kullanıldığı görülecektir. Son dönemde MSB ve TSK'nın bölücü terör örgütüne ve tüm uzantılarına yönelik tavrında değişiklik olduğu algısı yaratılmaya çalışılmaktadır. MSB ve TSK'nın bölücü terör örgütüne ve tüm uzantılarına yönelik tavrı ve duruşu nettir. Bu duruşta herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. Kamuoyunu bilgilendirmek maksadıyla derin bir acı ve üzüntünün paylaşıldığı bir metni gerçek dışı iddialarla bağlamından koparmaya; aziz şehitlerimizin kıymetli aileleri ile aramızı açmaya çalışmanın hiçbir ahlaki ve insani değerle bağdaşmadığı, birlik ve beraberliğimizi hedef aldığı açıktır. Kamuoyunu yanıltmaya çalışan bahse konu yalan haber ile ilgili hukuki süreç başlatılmıştır."

GKRY'DE SONDAJ ÇALIŞMASI

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) sözde 5. parselde sondaj çalışması için NAVTEX yayınlandığı ve VALARİS DS-9 sondaj gemisinin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine dair sorular üzerine, "GKRY'nin ilan ettiği sözde münhasır ekonomik bölgede yer alan 5'inci parsel için yeni ilan edilen bir NAVTEX bulunmamaktadır. Bununla birlikte sözde 5'inci parselinin bir kısmı Türk kıta sahanlığı içerisinde yer almaktadır. 18 Mart 2020 tarihinde BM'ye deklare ettiğimiz kıta sahanlığımıza karşı yapılacak herhangi bir ihlal sahada derhal engellenecektir. VALARİS DS-9 sondaj gemisi halen sözde 10'uncu parseldedir. Sözde 10'uncu parselin Deniz Yetki Alanımız ile bir çakışması bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

Bir Türk generalin NATO Uluslararası Askeri Karargahı İş Birliği ile Güvenlik Direktörü görevine seçilmesiyle ilgili sorular üzerine, kaynaklar şu bilgileri paylaştı:

"NATO tarihinde ilk defa Türkiye, Brüksel'deki NATO Uluslararası Askeri Karargahı'nda direktör seviyesinde temsil edilecektir. Bu kapsamda, kritik öneme sahip 'İş Birliği ile Güvenlik Direktörü' görevine Tuğgeneral Eray Üngüder seçilmiştir. Generalimiz görevi boyunca NATO'nun Ortaklık Ülkeleri ve Uluslararası örgütlerle işbirliğinin güçlendirilmesi, NATO kapasite inşasına yönelik askeri politikaların geliştirilmesi, NATO'nun sınırlarının ötesinden istikrarın tesis edilmesi alanlarında kritik görevler üstlenecektir. Personelimizin bu kritik role seçilmesi, Türkiye'nin NATO'daki etkin rolünün ve İttifakın güvenlik ve istikrarına olan katkısının önemli bir göstergesi olarak değerlendirilmelidir. Ülkemiz, NATO'nun güçlü ve güvenilir bir Müttefiki olarak, İttifakın barış ve güvenliğe olan katkılarını sürdürmeye devam edecektir."

Kaynaklar, Pakistan- Hindistan arasındaki gerilime dair sorular üzerine, "Biz, bölgemizde ve dünyada yeni çatışmalar istemediğimizi her fırsatta vurguluyor, sivilleri ve sivil altyapıyı hedef alan saldırıları kınıyoruz. İki ülke arasındaki bu tansiyonun da bir an önce düşürülmesini, benzer olayların tekrarını önlemek için terörle mücadele dahil olmak üzere ihtiyaç duyulan mekanizmaların oluşturulmasını ümit ediyor, taraflara sağduyulu davranmalarını telkin ediyoruz." dedi.

Kaynak: İHA

Milli Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Politika, Savunma, 3-sayfa, Güncel, TSK, Son Dakika

Son Dakika Politika Bazı emekli askerlerin orduevine girişi yasaklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • erkan zengin:
    Çok iyi olmuş bedavaya yiyip içiyorlar 20 37 Yanıtla
  • Uuu bbb:
    Ertan nereden biliyorsun bedava oldungunu yalancının 14 9 Yanıtla
  • 367236:
    Allah'ım yarabbim İnşallah AK Parti'ye büyük bir Tufan yağdırırsın da ülkedeki bu ikilik biter Şuraya bak ya ülke sanki AK Parti'nin 13 8 Yanıtla
  • caps lock:
    Emekli olsan dahi muhalif olamıyorsun:)) Olaya bak illa yandaş olacan. 14 7 Yanıtla
  • Osman YILMAZ:
    askeri bitirdiler asker mi kaldı orduevine girsin :))))))))) 2 6 Yanıtla
  • sefa.kural:
    ülkeden sürebilseniz çok iyi aslında ama yinede bu bile kâfi. 1 4 Yanıtla
  • Kamil Toygar :
    bilmeden yazarlar askeri gazinolar kamplar dışarıdan daha pahalı konuklama ücreti de pahalı,berber hizmetleri öyle 2 1 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Helal olsun bu 28 subat zihniyecilerine 1 damla su bir lokma ekmek vermeyeceksin 1 0 Yanıtla
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