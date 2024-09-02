Şehitkamil'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Şehitkamil'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Şehitkamil\'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Gaziantep'te Şehitkamil Belediyesi tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, Edip Akbayram konseri ile renklendi. Belediye Başkanı Umut Yılmaz, zaferin önemine vurgu yaparak Edip Akbayram'a teşekkür etti. Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram'ın da sahne almasıyla gece daha da coşkulu geçti. Yılmaz, 30 Ağustos'un tarihin akışını değiştiren önemli bir gün olduğunu belirtti.

02.09.2024 15:25  Güncelleme: 15:53
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(GAZİANTEP)- Şehitkamil Belediyesi tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, vatandaşlar için unutulmaz bir geceye dönüştü. Sanatçı Edip Akbayram, Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında sahne aldı. Belediye Başkanı Umut Yılmaz, " 30 Ağustos günü, dünyanın en şanlı zaferi, bizim oldu" dedi.

Şehitkamil Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamak için Edip Akbayram konseri düzenledi. Konser alanı, zaferin simgesi olan Türk bayraklarıyla donatılırken, Edip Akbayram'ın sahne performansı izleyenlere büyük bir coşku yaşattı.

Gecenin bir diğer sürprizi ise Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram'ın sahneye çıkması oldu. Babasıyla birlikte sahne alan Türkü Akbayram, sesi ve sahne performansıyla izleyicilerden tam not aldı. İkili, baba-kız olarak sergiledikleri performansla geceye damga vurdu.

"25 yıl aradan sonra Edip ağabeyi burada görmek bizi çok mutlu etti"

Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Edip Akbayram'a teşekkür ederek çiçek takdiminde bulundu. Konuşmasına, milli mücadele ruhunu ve Gaziantep'in kahramanlık destanını anımsatarak başlayan Başkan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Gazi Mustafa Kemal'in izinden giden Şehit Kamil, Şahin Bey, Karayılan'ın torunları, mutlu bayramlarınız olsun inşallah. 1950'de, memleketimizde Edip ağabey dünyaya geldi. 9 aylıkken felç geçirdi ama müzikten vazgeçmedi. Onun şarkılarıyla çok içlendim. Aşk buldum, hüzünlendim, devrimci ruhum kabardı. Onu özlemiştik. 25 yıl aradan sonra Edip ağabeyi burada görmek bizi çok mutlu etti.

30 Ağustos 1922'de dünyanın tarihi değişti. Bizim kaderimiz değişti. Ezanlar, yeniden okundu. Bayrağımız göndere yeniden çekildi. Vatan, bölünmedi. O zaman ninelerimiz, dedelerimiz, bir çift mavi gözün peşinden korkmadan gittiler. Analar, çocuklarını kaybetti. Eşler, kocalarını kaybetti. 30 Ağustos günü, dünyanın en şanlı zaferi, bizim oldu.

"Mutlu bayramlar, daha nice bayramlarımız olsun inşallah"

Selam olsun, bize bu gururu yaşatan şehitlerimize. Selam olsun, Gazi Mustafa Kemal'e. Selam olsun, daha 2 gün önce 'Mustafa Kemal'in Askeriyiz' diyen teğmenlerimize. Mutlu bayramlar, daha nice bayramlarımız olsun inşallah. Edip ağabey; biz, Şehitkamil'den motorları maviliklere sürmeye başladık. O şarkı, bizi bizden alıp götürür. Biz o şarkıyla seçim zamanını geçirdik. Tüylerimiz diken diken olurdu o şarkıyı dinlerken."

Kaynak: ANKA

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