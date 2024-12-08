Şehitkamil Belediye Başkanı Yılmaz'dan, Ak Parti'ye Geçen Karkamış Belediye Başkanı Güzel'e Tepki... - Son Dakika
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Şehitkamil Belediye Başkanı Yılmaz'dan, Ak Parti'ye Geçen Karkamış Belediye Başkanı Güzel'e Tepki...

CHP Karkamış İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen basın toplantısına katılan Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, 31 Mart Seçimler'inde CHP’den başkan seçilip AK Parti’ye geçen Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel’i eleştirdi. 8 aylık sürede birçok konuda Güzel’e destek olduklarını söyleyen Yılmaz, “Bu örgüt, bu partinin yolunda giderken, aç, susuz kaldı ama dönmedi, hapse atıldı dönmedi ama Mustafa Güzel döndü” dedi.

08.12.2024 18:09  Güncelleme: 18:45
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(GAZİANTEP) - CHP Karkamış İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen basın toplantısına katılan Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, 31 Mart Seçimler'inde CHP'den başkan seçilip AK Parti'ye geçen Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel'i eleştirdi. 8 aylık sürede birçok konuda Güzel'e destek olduklarını söyleyen Yılmaz, "Bu örgüt, bu partinin yolunda giderken, aç, susuz kaldı ama dönmedi, hapse atıldı dönmedi ama Mustafa Güzel döndü" dedi.

CHP Karkamış İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen basın toplantısıyla CHP'den istifa ederek, AK Parti'ye katılan Mustafa Güzel'e tepki gösterildi. Toplantıya katılmak üzere Karkamış'ta bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz ve Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan'a yüzlerce partili destek verdi. Yol boyunca yüzlerce araçlık konvoy oluşturuldu. CHP Karkamış İlçe Başkanlığı'ndaki basın toplantısına, CHP Gaziantep İl Başkanı Reis Reisoğlu, İzmir Milletvekili Mahir Polat, Gaziantep Milletvekilleri Hasan Öztürkmen ve Melih Meriç, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, CHP Şehitkamil İlçe Başkanı Hurşit Yıldırım, Karkamış İlçe Başkanı Metin Göğebakan, Nizip İlçe Başkanı Mehmet Murat Alagöz, İslahiye İlçe Başkanı Mustafa Sezgin Yıldırımtürk, meclis üyeleri ve Karkamışlılar katıldı.

"Karkamış'ın girişinde Şehitkamil Taziye Evi'ni yapan Fatma Şahin miydi?"

Başkan Umut Yılmaz, şunları söyledi:

"Bu parti, o kadar büyük bir parti ki bu devleti kurdu. Bu örgüt, bu partinin yolunda giderken, aç, susuz kaldı ama dönmedi, hapse atıldı dönmedi ama Mustafa Güzel döndü. Ben bu partinin elinden zehir olsa da içerim de dönüp de haramdır demem. Bu örgütle yarın omuz omuza mücadele edeceğim. Ama sen yarın omuz omuza gideceğin adamlar için 'suyu içmem, haramdır' diyen adamsın. Ben bugün buraya gelmeden önce, AK Partili dostlarımın yanına uğradım, kahvesini içtim. Ben onların suyunu, çayını, zehir verirlerse onu da içerim. Ama dönüp kimseye hakaret etmem. Bu örgüte saygısızlık etmem. İstifa ederken, 'bu belediyeler bize yardım etmedi' diyorsun. Karkamış'ın girişine bak. Biz geldiğimizde temeli atılmıştı. Karkamış'ın girişinde Şehitkamil Taziye Evi'ni yapan Fatma Şahin miydi? Cumhuriyet Halk Partili belediyeydi. Senin araçlarını tamir edip içine mazotunu dahi koyup, buradan kamyonla götüren kimdi? Yanınızda o zaman AK Partili belediye mi vardı? Sen bize bir proje getirdin. Dedim ki 'Başkanım bu harika bir proje. Bu projenin yarısına talibim' demedim mi? İl başkanımızın yanında dedim. Şimdi kalkıp, 'Sahipsiz kaldım, gittim' demişsin."

"Karkamış, sahipsiz değildir"

Karkamışlı vatandaşlara, "Kendinizi asla yalnız hissetmeyin, biz yanınızdayız" diyen Yılmaz, "Sevgili Karkamışlılar, hiç çaresizliğe kapılmayın. Ali Doğan'ın emaneti Karkamış özellikle bilsin. "Karkamış, vardır bu işin bir çaresi, onun da adresi Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Biz Ali Doğan'la buradayız. Sizin emrinizdeyiz. Karkamış, sahipsiz değildir. Bunu iyi bilsinler" ifadelerini kullandı.

"Sadece siyasette değil, yaşarken de dik duracaksınız"

Bir insanın sadece siyasette değil, yaşamı boyunca eğilip, bükülmemesi gerektiğini vurgulayan Yılmaz, "Sayın Fatma Şahin, belli ki aranızda bir şeyler oldu. AK Parti Genel Merkezi ve Sayın Fatma Şahin'e tavsiyem, 'Ben, CHP Genel Merkezi'nden, CHP'li belediyelerden destek göremedim' diyenler, yarın sizi destek göremedim diye çeker, giderler. Onun için ona iyi bakın. Sadece siyasette değil, yaşarken de dik duracaksınız. Eğilip, bükülmeyeceksiniz" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat da Güzel'e tepki gösterdi. Bu senaryoyu daha önce gördüklerini söyleyen Polat, mücadeleye devam edeceklerini dile getirdi. CHP Gaziantep İl Başkan Reis Reisoğlu ise CHP'den aday olup istifa eden Güzel'i belediye başkanlığından da istifa etmeye davet etti. 2019-2024 arasında Karkamış Belediye Başkanlığı yapan mevcut Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan da kısıtlı imkanlarla önemli projelere imza attıklarını ancak bir gün olsun bahane üretmediklerini söyledi.

CHP Karkamış İlçe Başkanı Metin Göğebakan da CHP oylarıyla seçilen Mustafa Güzel'e tepki gösterdi. Göğebakan, bundan sonraki süreçte CHP Karkamış İlçe Başkanlığı olarak, Gölge Karkamış Belediye Başkanı olacaklarını duyurdu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Şehitkamil Belediye Başkanı Yılmaz'dan, Ak Parti'ye Geçen Karkamış Belediye Başkanı Güzel'e Tepki... - Son Dakika


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