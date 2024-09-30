Şehitkâmil Belediye Başkanı Yılmaz: "Halkımızın Hak Ettiği Mutlu Şehitkâmil\'i Hep Birlikte Yaratacağız"

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(GAZİANTEP)- Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde esnafla bir araya gelen Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, "Halkımızın hak ettiği mutlu Şehitkamil'i hep birlikte yaratacağız" dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, vatandaşları ziyaret ederek onların taleplerini ve görüşlerini yerinde dinliyor. Bu kapsamda, Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Selahaddin Eyyubi Mahallesi esnafını ziyaret etti. Esnafın sorunlarını dinleyen Başkan Yılmaz,onların taleplerini not etti. Yaşanabilir bir ilçeyi hep birlikte inşa edeceklerini belirten Yılmaz, "Tüm gayemiz mutlu bir Şehitkamil inşa etmek" diye konuştu.

Yılmaz'ın mahalle ziyareti sırasında iç ısıtan anlar da yaşandı. Evlilik yıl dönümü yaklaşan bir vatandaş Başkan Yılmaz'dan makam aracını isteyerek, eşini yemeğe çıkarmak istediğini söyledi. Vatandaşın bu isteğini geri çevirmeyen Yılmaz, "13 Ocak'ta makam aracım senindir" ifadelerini kullandı.