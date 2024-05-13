Başkan Yılmaz, Gaziantep'te Mahalle Ziyaretlerine Devam Ediyor - Son Dakika
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Başkan Yılmaz, Gaziantep'te Mahalle Ziyaretlerine Devam Ediyor

Başkan Yılmaz, Gaziantep\'te Mahalle Ziyaretlerine Devam Ediyor

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, İncesu Mahallesi, Yavuzeli ilçesi Sarılar köyü ve Pazarcık ilçesi Narlı Mahallesi'ndeki yurttaşlarla bir araya geldi. Mahalle sakinlerinin sorunlarını dinleyen ve çözüm yolları üzerine görüş alışverişinde bulunan Başkan Yılmaz, ziyaretlerde gösterilen sıcaklık için teşekkür etti.

13.05.2024 16:30  Güncelleme: 17:27
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(GAZİANTEP) - Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, İncesu Mahallesi, Yavuzeli ilçesi Sarılar köyü ve Pazarcık ilçesi Narlı Mahallesi'ndeki yurttaşlarla bir araya geldi.

Mahalle ziyaretlerine devam eden Başkan Yılmaz, İncesu Mahallesi'nde ikamet eden yurttaşlarla buluştu. Mahalle sakinlerinin sorunlarını dinleyen ve çözüm yolları üzerine görüş alışverişinde bulunan Başkan Yılmaz, daha sonra Yavuzeli ilçesinin Sarılar Köyü'nde düzenlenen "Bahara Merhaba" adlı şenliğe katıldı, Çıralık Türbesi'ni ziyaret etti.

Başkan Yılmaz, ziyaretlerine Yavuzeli ilçesinin Kayabaşı Köyü'ndeki Seydi Hacı Kureyş Türbesi ile devam etti.

Yılmaz, son olarak da Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki Narlı Mahallesi'nde meydana gelen depremde zarar gören Narlı Elif Ana ve Ali Baba Türbesi'nin yeniden açılış törenine katıldı. Burada dualar eşliğinde türbenin yeniden hizmete girmesi için yapılan törende konuşan Yılmaz, toplumun birlik ve dayanışma ruhunu önemine işaret etti.

Yılmaz, "Samimi yürekli canların misafiri olduk. Coşkulu karşılama, ilgileri ve misafirperverlikleri için yürekten teşekkür ederim. Bu anlamlı ziyaretimizde bize gösterdikleri sıcaklık için minnettarım" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Başkan Yılmaz, Gaziantep'te Mahalle Ziyaretlerine Devam Ediyor - Son Dakika

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