Şehitkamil Belediye Başkanı Yılmaz, Umut Mahallesi Sakinleriyle Bir Araya Geldi

(GAZİANTEP) - Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Umut Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Akşam saatlerinde gerçekleşen buluşmada Yılmaz, vatandaşların sorun ve isteklerini dinleyerek tek tek not aldı.

Halk buluşmalarında sorunları yerinde tespit eden Başkan Yılmaz, önceki gün akşam saatlerinde Umut Mahallesi'nde vatandaşları ziyaret etti. Esnaf turuna da çıkan Yılmaz, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Yılmaz, geçim sıkıntısından dert yakınan vatandaşları kaderine terk etmeyeceklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Maalesef insanlarımız yılladır yalnız bırakılıp, unutulmuşlar. Göreve gelir gelmez başlattığımız projelerle halkımızın yanında olduk, hayatın her alanında da yanında olduğumuzu hissettirdik. Rutin gıda paketi dağıtımlarımızın yanı sıra hiçbir annemiz mutfağında 'Sıcak yemek pişirebilecek miyim' kaygısına düşmesin istiyoruz. Bunun için askıda yemek projemizi hayata geçirdik. Her gün ihtiyaç sahibi ailelerimize sıcak yemeklerimizi Gezici Kent Lokantası aracımızla ulaştırıyoruz. Sorunlar elbette bununla bitmeyecek. Ama halkımız müsterih olsun. Şehitkamil'de imkanlarımız ölçüsünde geçim kaygısını ortadan kaldıracağız. Her an vatandaşlarımızın yanında olacağız."