Şehitkamil Belediyesi Yaz Sanat Akademisi Kurslarına Kayıtlar Başladı - Son Dakika
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Şehitkamil Belediyesi Yaz Sanat Akademisi Kurslarına Kayıtlar Başladı

Şehitkamil Belediyesi Yaz Sanat Akademisi, gençlerin ve sanatseverlerin sanatla buluşmasını amaçlayan kurslara kayıtları başlattı. Piyano, keman, gitar, bateri ve temel resim gibi çeşitli sanat dallarında eğitimler verilecek. Başkan Yılmaz, sanat eğitiminin kişisel gelişimde önemli bir rol oynadığını vurgulayarak, kurslara ilginin yoğun olduğunu ve kayıtların hızlı bir şekilde tamamlanması gerektiğini belirtti.

04.06.2024 13:49
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(GAZİANTEP) - Şehitkamil Belediyesi Yaz Sanat Akademisi kurslarına kayıtlar başladı. Belediye Başkanı Umut Yılmaz, "Yaz Sanat Akademisi ile gençlerimizin ve tüm sanatseverlerin sanatla buluşmasını, yeteneklerini keşfetmelerini ve geliştirmelerini amaçlıyoruz" dedi.

Sanatseverler için zengin bir içerik sunan Şehitkamil Belediyesi Yaz Sanat Akademisi, bu yıl da farklı alanlarda eğitimler vererek katılımcılara yeteneklerini keşfetme ve geliştirme imkanı tanıyacak. Akademide açılan kurslar arasında piyano, keman, gitar, bateri ve temel resim gibi çeşitli sanat dalları yer alıyor. Her yaştan sanatseverin katılımına açık olan bu kurslar, alanında uzman eğitmenler tarafından verilecek.

Sanat eğitiminin bireylerin kişisel gelişiminde önemli bir rol oynadığını vurgulayan Başkan Yılmaz, şunları söyledi:

"Sanatın birleştirici gücüne inanıyoruz ve bu yönde çalışıyoruz. Yaz Sanat Akademisi ile kursiyerlerimize unutulmaz bir yaz yaşatmayı hedefliyoruz. Çocuklarımız ve gençlerimiz, açmış olduğumuz kurslarda sanatın farklı dallarında kendilerini ifade edebilme şansı bulacak. Aynı zamanda bu kurslar, onların sosyal becerilerini geliştirmelerine ve özgüven kazanmalarına da yardımcı olacak."

Ücretsiz kayıtların başladığı kurslara katılmak isteyenler, D.T. Şehitkamil Sahnesi'ne bir adet vesikalık fotoğraf ile başvuruda bulunabilecek. Kurslara ilginin yoğun olduğunu ve kontenjanların sınırlı olduğunu belirten Yılmaz, kayıt işlemlerinin bir an önce tamamlanması gerektiğini hatırlattı.

Kaynak: ANKA

Umut Yılmaz, Şehitkamil, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Şehitkamil Belediyesi Yaz Sanat Akademisi Kurslarına Kayıtlar Başladı - Son Dakika
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