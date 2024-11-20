Irmak Akıncı ile Çocuk Hakları İçin Piyano Resitali - Son Dakika
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Irmak Akıncı ile Çocuk Hakları İçin Piyano Resitali

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Şehitkamil Belediyesi tarafından 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla 14 yaşındaki piyanist Irmak Akıncı ile çocuk hakları için piyano resitali düzenlendi.

20.11.2024 17:25  Güncelleme: 18:31
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(GAZİANTEP) - Şehitkamil Belediyesi tarafından 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla 14 yaşındaki piyanist Irmak Akıncı ile çocuk hakları için piyano resitali düzenlendi.

Şehitkamil Belediyesi, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde çocuk piyanist Irmak Akıncı konseri ile farkındalık yarattı. Henüz 14 yaşında önemli başarılara imza atan genç piyanist Akıncı, Şehitkamil Sanat Merkezi'ndeki etkinlikte akranlarına ve küçük yaştaki çocuklara piyano resitali verdi.

Zorlu şartlar altında yaşamını süren çocuklara dikkati çekmek amacıyla düzenlenen resital büyük beğeni aldı. Konserin ardından Şehitkamil Belediyesi Özel Kalem Müdürü Umut Salcan tarafından piyanist Akıncı'ya çiçek ve plaket takdim edildi.

Irmak Akıncı ile Çocuk Hakları İçin Piyano Resitali
Kaynak: ANKA

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