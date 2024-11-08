Atatürk'ü Anma Konferansı Gaziantep'te - Son Dakika
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Atatürk'ü Anma Konferansı Gaziantep'te

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Şehitkâmil Belediyesi tarafından 10 Kasım Atatürk’ü Anma Haftası kapsamında düzenlenen konferansta tarihçi-yazar Sinan Meydan 'Ölümsüz Fikirleriyle, Atatürk'ü anlattı. Yoğun katılımla gerçekleşen konferansta Sinan Meydan, Atatürk’ün bir deha olduğunu vurgulayarak, "86 yıl önce aramızdan ayrılsa da fikirleri ve değerleriyle Atatürk yaşıyor" dedi.

08.11.2024 13:53  Güncelleme: 15:18
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(GAZİANTEP)- Şehitkamil Belediyesi tarafından 10 Kasım Atatürk'ü Anma Haftası kapsamında düzenlenen konferansta tarihçi-yazar Sinan Meydan 'Ölümsüz Fikirleriyle, Atatürk'ü anlattı. Yoğun katılımla gerçekleşen konferansta Sinan Meydan, Atatürk'ün bir deha olduğunu vurgulayarak, "86 yıl önce aramızdan ayrılsa da fikirleri ve değerleriyle Atatürk yaşıyor" dedi.

Şehitkamil Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 86'ncı yılında çeşitli etkinliklerle anacak. Etkinlik dizisi kapsamında tarihçi-yazar Sinan Meydan, 'Ölümsüz Fikirleriyle, Atatürk' konulu konferansta Atatürk'ü anlattı. Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen konferansa, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanı Hurşit Yıldırım, önceki dönem CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya ile il ve ilçe başkanları, sivil toplum örgütlerinin başkanları, meclis üyeleri, başkan yardımcıları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Katılımcıların büyük ilgiyle takip ettiği konferansta Sinan Meydan, Atatürk'ü ölümsüz fikirleriyle anlattı. Meydan, Atatürk'ün geleceğe ışık tutan bir lider olduğunu belirterek, "Nasıl öldü denilebilir ki? Hala yaşıyor. Yaşamasa bu kadar saldırıya uğrar mıydı? İşte o yüzden ölümsüz Atatürk diyoruz. İşte o yüzden Atatürk yaşıyor" dedi.

Atatürk'ün sadece bu milletin namusunu, canını emperyalistlerden kurtarmadığını aynı zamanda bunu yaparken geleceğe ışık tuttuğunu ifade eden Meydan, "Atatürk demek, ölümsüz fikirler demek. Atatürk'ü anladığımız zaman, bağımsızlığın, ulusal egemenliğin, akıl ve bilimin, çağdaş uygarlığın, yurtta ve dünyada barışın, kadın erkek eşitliğinin, bir ülkenin kendi kaynaklarıyla ayakta durmasının ne kadar önemli ve vazgeçilmez olduğunu da anlarız" diye konuştu.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, konferans sonunda Sinan Meydan'a çiçek ve hediye takdim etti. Meydan, kendisini Gazianteplilerle buluşturan Başkan Yılmaz'a teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

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