Şehitkamil'de Kurban Kesimi, Hijyenik Ortamlarda Yapıldı

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(GAZİANTEP)- Şehitkamil'de kurban kesimi, hijyenik, düzenli, güvenli ve huzurlu bir ortamda yapıldı. Yaklaşık 20 bin kurbanın üçte biri belediye tarafından belirlenen kesim noktalarında kesildi.

Şehitkamil Belediyesi, ilçe genelindeki kurban kesim noktalarını özenle düzenledi. Belediye, küçükbaş ve büyükbaş kurban kesimi için Değirmiçem Pazar Yeri, Emek Pazar Yeri, Gazikent 1 Pazar Yeri, Gazikent 2 Pazar Yeri, Güvenevler Pazar Yeri, Merveşehir Pazar Yeri, Özgürlük Pazar Yeri, Seyrantepe Pazar Yeri, Çıksorut Pazar Yeri, Basra Pazar Yeri, İncilikaya Pazar Yeri, Beykent 1 Pazar Yeri, Beykent 2 Pazar Yeri, Fıstıklık Pazar Yeri, Kuzeyşehir Pazar Yeri, Adaklık ve Kurbanlık Kesim Merkezi'ni belirlemişti. Bu noktalarda kesim alanları, hijyenik hale getirilmişti. İlçede kesim işlemi yapılan yaklaşık 20 bin kurbannın üçte biri belediye tarafından belirlenen kesim noktalarında kesildi. Kesim işlemlerinin tamamlanmasının ardından ise tüm noktalar temizlendi.