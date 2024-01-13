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Şehitler için onlarca kişi yürüdü

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde dün şehit düşen 9 kahraman asker için onlarca vatandaş terörü lanetleyen yürüyüş yaptı. Mudurnu Kızılay gönüllüleri tarafından düzenlenen etkinliğe onlarca vatandaş katılım sağladı.

Şehitler için onlarca kişi yürüdü
13.01.2024 - 20:56,
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Şehitler için onlarca kişi yürüdü

BOLU - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde dün şehit düşen 9 kahraman asker için onlarca vatandaş terörü lanetleyen yürüyüş yaptı.

Pençe-Kilit bölgesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan 9 kahraman asker için Bolu Mudurnu ilçesinde vatandaşlar bir araya geldi. Dev Türk bayrağı ile ilçe sokaklarında terörü lanetleyen vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarını salladı. İstiklal marşı ile başlayan yürüyüş, şehitler için edilen dua ile sona erdi. Mudurnu Kızılay gönüllüleri tarafından düzenlenen etkinliğe onlarca vatandaş katılım sağladı.

Kaynak: İHA
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