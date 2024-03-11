Şehitlerin anısına İstanbul\'dan Çanakkale\'ye yürüyen gazi torunu 1915 Çanakkale Köprüsü\'nden geçti

Şehitlerin anısına İstanbul'dan Çanakkale'ye yürüyen gazi torunu ??????????????Saffet Gümüş, 11. gününde 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçti.
Tokat 15'li Torunları Derneği Başkanı da olan ve dedesi Gelibolu Yarımadası'nda 2. Alay 1. Bölükte savaşan Gümüş, Gelibolu'dan yürüyüşüne devam ederek 1915 Çanakkale Köprüsü'ne ulaştı.
Köprü gişelerinden geçtikten sonra basın mensuplarına açıklama yapan Gümüş, bu yıl Torundan Dedeye Vefa Yürüyüşü'nün 6'ncısını gerçekleştirdiğini söyledi.
İstanbul Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli'den aldığı al bayrağı, cuma günü Çanakkale Valisi İlhami Aktaş'a teslim edeceğini anlatan Gümüş, "Ondan sonra şehitliklere gidip, bize bu vatanı yar eden Ata'mıza, şehitlerimize dualarımızı okuyacağız. Ondan sonra tekrar geri dönüş yapacağız İstanbul'a." dedi.
İstanbul'dan 1915 Çanakkale Köprüsü'ne 11 günde 287 kilometre yol yürüdüğünü ve 418 bin 630 adım attığını belirten Gümüş, şöyle konuştu:
"Bu bir vefa yürüyüşü. Biz, şehitlere vefamızı 4 milyon 500 bin adım da atsak ödeme şansımız sıfır. Çünkü onlar çok cefa çektiler bundan 109 yıl önce. Biz de onların torunları olarak sefasını sürüyoruz. Biz de gelecek nesillere onların yaptıklarını aktarmak amacıyla çıktık bu farkındalık yürüyüşüne. İnşallah bir çocuğa da olsa bir gence de olsa vatan, bayrak sevdasını verebiliyorsak en büyük kazanç odur diyorum. Allah bu bedenime sağlık süre verdiğince bu yürüyüşe bir ömür devam etmeyi planlıyorum."
1915 Çanakkale Köprüsü'nün temelinden yapılışına, adım adım ilmek ilmek şahit olduğunu dile getiren Gümüş, "Bu köprüyü vatanımıza, devletimize, milletimize kazandıran Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a da buradan teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
1915 Çanakkale Köprüsü'ndeki yürüyüşünü yaklaşık 1,5 saatte tamamlayan Gümüş'e, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de güvenlik amacıyla eşlik etti.
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