Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, okul gezisinden dönen 2 öğrenci servisinin karıştığı kazada 9 öğrenci yaralandı.
Yunusemre Atatürk Ortaokulu öğrencilerini taşıyan Ruhi Çelik yönetimindeki 45 J 0209 plakalı minibüs, Karaoğlanlı Mahallesi mevkisinde aynı okul öğrencilerinin bulunduğu Tarık Bozdağ yönetimindeki 45 J 0684 plakalı minibüse arkadan çarptı.
Kazada 9 öğrenci yaralandı.
Ambulansla çeşitli hastanelere kaldırılan öğrencilerin genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Öğrencilerin okul gezisi kapsamında Turgutlu ilçesine gittiği, kazanın dönüş yolunda gerçekleştiği öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Şehzadelere Gazetesi: Okul Servisi Kaza Yaptı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?