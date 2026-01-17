Şeker Portakalı Gündüz Bakımevi'nin Açılışı... Çankaya Belediye Başkanı Gürer: "Bir Çocuğun Geleceği, Aynı Zamanda Bu Milletin de Geleceğidir"

(ANKARA) - Çankaya Belediyesi Başkanı Hüseyin Can Güner, Şeker Portakalı Gündüz Bakımevi'nin açılışına katıldı. Güner, "Birilerinin düşündüğü gibi 'Çankaya nasıl olsa kalemiz, Ankara'da nasıl olsa oy alıyoruz' diyerek yan gelip yatmıyor; gün ve saat mefhumu gözetmeksizin, durmaksızın çalışıyoruz. Biliyoruz ki bir çocuğun geleceği, aynı zamanda bu milletin de geleceğidir. Bu anlayışı aklından hiç çıkarmayan Çankaya Belediyesi olarak biz, okul öncesi eğitimi bir lüks ya da öncelik açısından ikinci bir hizmet olarak görmüyor; okul öncesi eğitimi eşitliğin, sosyal adaletin ve güçlü bir toplumun temeli olarak benimsiyoruz" dedi.

Çankaya Belediyesi tarafından Alacaatlı Mahallesi'nde Şeker Portakalı Gündüz Bakımevi'nin açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan Vekili Faruk Köylüoğlu, CHP PM Üyesi Volkan Memduh Gültekin, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ve birçok partili katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından "Şeker Portakalı Gündüz Bakımevi'nin" tanıtım filmi izletildi. Tanıtımın ardından, Çankaya Belediyesi'nin 2025 yılı faaliyetlerini içeren film gösterimi gerçekleştirildi.

Güner: "Yaşasın Cumhuriyet'in kalbi Çankaya, yaşasın Gazi Mustafa Kemal Atatürk"

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, gösterimin ardından açılış konuşması yaptı. Güner, şunları söyledi:

"Bizler biliyoruz ki belediyecilik sadece yol yapmak, kaldırım yapmak ya da bina inşa etmek demek değildir. Belediyecilik; insan hayatına dokunmak, yaşam kalitesini yükseltmek ve dayanışmayı büyütmektir. Bu anlayışla, 20 yılı aşkın bir süredir vatandaşlarımızın üzerine bindirilen ağır ekonomik koşulların ve yaşatılan bu tahribatın izini bir nebze olsun silmek, komşularımızın biraz olsun rahat nefes almasını sağlamak için aynı zamanda sosyal belediyecilik yapıyoruz. Birilerinin düşündüğü gibi 'Çankaya nasıl olsa kalemiz, Ankara'da nasıl olsa oy alıyoruz' diyerek yan gelip yatmıyor; gün ve saat mefhumu gözetmeksizin, durmaksızın çalışıyoruz. Biliyoruz ki bir çocuğun geleceği, aynı zamanda bu milletin de geleceğidir. Bu anlayışı aklından hiç çıkarmayan Çankaya Belediyesi olarak biz, okul öncesi eğitimi bir lüks ya da öncelik açısından ikinci bir hizmet olarak görmüyor; okul öncesi eğitimi eşitliğin, sosyal adaletin ve güçlü bir toplumun temeli olarak benimsiyoruz."

Güner, 15 kreşte bin 800 çocuğa hizmet verdiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Yaz aylarında birlikte temelini attığımız, 100 çocuk kapasiteli 16'ncı kreşimizin yapımı sürerken, bugün burada da çok özel bir anlayışla hazırladığımız ve tasarladığımız Şeker Portakalı Kreşi'nin açılışını gerçekleştiriyoruz. Bu iki kreşimizle birlikte ev sahipliği yaptığımız, misafir ettiğimiz çocuklarımızın sayısını da bu yıl içerisinde diğerinin de açılışını gerçekleştirerek 2 bine yaklaştırmış olacağız. Bu anlayışla hayata geçirdiğimiz 80 çocuk kapasiteli Şeker Portakalı Kreşi'nde çocuklarımız oyunla, sevgiyle ve doğaya saygıyla büyüyecek. Bu projeler yalnızca çocuklarımız için değil elbette; aynı zamanda ailelerimiz, özellikle de kadınlar için güçlü bir sosyal destek mekanizmasıdır. Yaşasın çocuklarımızın gülüşü, yaşasın dayanışma, yaşasın Cumhuriyet'in kalbi Çankaya, yaşasın Gazi Mustafa Kemal Atatürk diyorum."

Tüzün: "Bu kreşin Çankaya'mıza, Ankara'mıza hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum"

ABB Başkan Vekili Faruk Köylüoğlu, ABB Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın şehir dışında olduğu için açılış törenine katılamadığını belirterek, "Sayın Mansur Yavaş'ın hepinize saygı ve sevgilerini getirdim. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ülkemize emanet ettiği çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik yapılan bu hizmetler gerçekten çok değerlidir. Hüseyin Başkanımıza ve sizlere bir kez daha teşekkür ederim" dedi.

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, CHP'nin Türkiye genelinde 820 yurt ve 860 kreş açtığını ifade ederek, "CHP'li Belediye Başkanlarımızın; iktidarın her türlü tehdidine, baskısına, şantajına ve silkeleme emrine, mülkiye müfettişlerinin denetimlerine ve Sayıştay denetimlerine rağmen sosyal demokrat belediyeciliği en iyi şekilde yerine getirerek CHP'nin bayrağını en güzel şekilde dalgalandırmalarından dolayı her birini yürekten kutluyorum. Bu kreşin Çankaya'mıza, Ankara'mıza hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Karasu: "Belediye başkanlarımız AKP'yi de sarayda oturanları da rahatsız etmeye devam edecektir"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in selamlarını ileterek, şunları söyledi:

"CHP'li belediye başkanları, yalnızca masraflarını karşılayabilecekleri bir ücret karşılığında memurumuzun, işçimizin ve tüm çalışanlarımızın yanında olmaya devam ediyor. Biz kendilerine yürekten teşekkür ediyoruz. Bugün Ekrem İmamoğlu'nun neden cezaevinde olduğunu, Zeydan Karalar'ın neden cezaevinde olduğunu ya da Mansur Yavaş Başkanımıza neden saldırıldığını çok iyi biliyoruz. Çünkü onlar, Cumhurbaşkanı'nın 'silkeleme' talimatına ve AKP iktidarının her türlü engelleme politikasına rağmen vatandaşlarımıza hizmet etmeyi, onların yanında olmayı ve ülkemize hizmet etmeyi sürdürmektedir. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar, bizim belediye başkanlarımız AKP'yi de sarayda oturanları da rahatsız etmeye; bu ülkenin geleceği için emin adımlarla ilerlemeye devam edecektir. Bu güzel tesisin, miniklerimize çok değerli hizmetler sunacağına ve gelecekte çok başarılı işlere imza atacak çocuklar yetiştireceğine inanıyor, hayırlı olmasını diliyorum."

Açılış konuşmalarının ardından Alacaatlı Mahallesi Muhtarlığı tarafından Hüseyin Can Güner'e çiçek takdim edildi ve kurdele kesimi yapılarak açılış gerçekleştirildi.