Şeker Tüketimine Dikkat Haftası'nda Şekersiz Kahve

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Türk Böbrek Vakfı (TBV), gizli şeker rahatsızlıklarına dikkati çekmek için Kasımpaşa Emekliler Evi'nde katılımcılara şekersiz kahve ikram etti.

Vakıf, 19-25 Eylül "Dünya Şeker Tüketimine Dikkat Haftası" kapsamında düzenlenen etkinlikte emekliler evinde şekersiz kahve dağıttı.

Vakıf Başkanı Timur Erk, kahve yanında getirilen lokumları yemek isteyen kişileri uyardı.

Şekerin zararları konusunda bilgiler veren Erk, katılımcılara lokum yerine hurma yemeleri tavsiyesinde bulundu.

TBV Başkanı Timur Erk, konuşmasında, 3 yıldır şeker kullanımının zararlarına dikkati çekmek için programlar yaptıklarını söyledi.

Kahvenin yanında getirilen lokum ve şekerin alınmaması gerektiğini 15 yıldır söylediğini aktaran Erk, şekerin her türlü problemin kaynağı olduğunu ve bütün organları besleyen damarları tahrip ettiğini kaydetti.

Erk, çay ve kahvenin yanında şeker ve lokum yerine daha sağlıklı olan hurmanın ikram edilmesini önerdi.

Böbrekleri besleyen damarları tahrip eden maddelerin başında şekerin geldiğini dile getiren Erk, "Bunlardan bir tanesi şeker tüketiminin fazla olması, böbreklerin rahatsızlanmasını sağlıyor. Diğeri de tuz. Tuz tüketiminde Türk toplumu olarak muvaffak olduk ama şekerde sınıfta kaldık." dedi.

İstanbul Üniversitesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kubilay Karşıdağ, Türkiye'de insanların yüzde 15'inde diyabet, yüzde 15'inde de gizli şeker bulunduğunu söyledi.

Prof. Dr. Karşıdağ, Sosyal Güvenlik Kurumunun harcamalarının neredeyse yüzde 15'inin tek başına şeker hastaları için harcandığına dikkati çekerek, Türkiye'deki insanların üçte birinde kilo fazlalığı olduğunu kaydetti.

Bir süre sonra bunların yol açtığı sorunlarla baş edememeye başlandığını ifade eden Karşıdağ, "Yapmamız gereken en önemli şeylerden birisi, şekeri tedavi etmek iyi, güzel ama en doğrusu şekeri, gizli şekeri ve kilo fazlalığını engellemeye çalışmak. Bu üçünün yolu öncelikle şeker ve şekerli şeyleri tüketmemekten geçiyor." dedi.

Karşıdağ, yeni doğan bir insanın ölümüne kadar şeker kullanmadığı takdirde herhangi bir zarar görmeyeceğini anlatarak, şekeri ortadan kaldırmaları gerektiğinin altını çizdi.

Her gün mutlaka 3 avuç meyve yenilmesi gerektiğini belirten Karşıdağ, tatlılarda kullanılan fruktozla yapılan yiyeceklerden uzak durulması gerektiğini anlattı.

Prof. Dr. Karşıdağ, sağlıklı beslenmek için şeker ve şekerli şeyler, beyaz ekmek, pirinç pilavı, içine şeker eklenmiş içeceklerle dışarıda yapılmış ürünlerden uzak durulması gerektiğini bildirdi.

Emekliler Evi'ndeki etkinliğe katılan Canan Yakar ise çok kahve içmediğini ancak çayı çok sevdiğini dile getirdi.

Yakar, şeker hastası olduğu için 15 yıldır şeker tüketmediğini kaydetti.