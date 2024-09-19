Şeker Tüketimine Dikkat Haftası'nda Şekersiz Kahve - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Şeker Tüketimine Dikkat Haftası'nda Şekersiz Kahve

Türk Böbrek Vakfı, gizli şeker rahatsızlıklarına dikkat çekmek için emeklilere şekersiz kahve ikram etti.

19.09.2024 15:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Böbrek Vakfı (TBV), gizli şeker rahatsızlıklarına dikkati çekmek için Kasımpaşa Emekliler Evi'nde katılımcılara şekersiz kahve ikram etti.

Vakıf, 19-25 Eylül "Dünya Şeker Tüketimine Dikkat Haftası" kapsamında düzenlenen etkinlikte emekliler evinde şekersiz kahve dağıttı.

Vakıf Başkanı Timur Erk, kahve yanında getirilen lokumları yemek isteyen kişileri uyardı.

Şekerin zararları konusunda bilgiler veren Erk, katılımcılara lokum yerine hurma yemeleri tavsiyesinde bulundu.

TBV Başkanı Timur Erk, konuşmasında, 3 yıldır şeker kullanımının zararlarına dikkati çekmek için programlar yaptıklarını söyledi.

Kahvenin yanında getirilen lokum ve şekerin alınmaması gerektiğini 15 yıldır söylediğini aktaran Erk, şekerin her türlü problemin kaynağı olduğunu ve bütün organları besleyen damarları tahrip ettiğini kaydetti.

Erk, çay ve kahvenin yanında şeker ve lokum yerine daha sağlıklı olan hurmanın ikram edilmesini önerdi.

Böbrekleri besleyen damarları tahrip eden maddelerin başında şekerin geldiğini dile getiren Erk, "Bunlardan bir tanesi şeker tüketiminin fazla olması, böbreklerin rahatsızlanmasını sağlıyor. Diğeri de tuz. Tuz tüketiminde Türk toplumu olarak muvaffak olduk ama şekerde sınıfta kaldık." dedi.

İstanbul Üniversitesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kubilay Karşıdağ, Türkiye'de insanların yüzde 15'inde diyabet, yüzde 15'inde de gizli şeker bulunduğunu söyledi.

Prof. Dr. Karşıdağ, Sosyal Güvenlik Kurumunun harcamalarının neredeyse yüzde 15'inin tek başına şeker hastaları için harcandığına dikkati çekerek, Türkiye'deki insanların üçte birinde kilo fazlalığı olduğunu kaydetti.

Bir süre sonra bunların yol açtığı sorunlarla baş edememeye başlandığını ifade eden Karşıdağ, "Yapmamız gereken en önemli şeylerden birisi, şekeri tedavi etmek iyi, güzel ama en doğrusu şekeri, gizli şekeri ve kilo fazlalığını engellemeye çalışmak. Bu üçünün yolu öncelikle şeker ve şekerli şeyleri tüketmemekten geçiyor." dedi.

Karşıdağ, yeni doğan bir insanın ölümüne kadar şeker kullanmadığı takdirde herhangi bir zarar görmeyeceğini anlatarak, şekeri ortadan kaldırmaları gerektiğinin altını çizdi.

Her gün mutlaka 3 avuç meyve yenilmesi gerektiğini belirten Karşıdağ, tatlılarda kullanılan fruktozla yapılan yiyeceklerden uzak durulması gerektiğini anlattı.

Prof. Dr. Karşıdağ, sağlıklı beslenmek için şeker ve şekerli şeyler, beyaz ekmek, pirinç pilavı, içine şeker eklenmiş içeceklerle dışarıda yapılmış ürünlerden uzak durulması gerektiğini bildirdi.

Emekliler Evi'ndeki etkinliğe katılan Canan Yakar ise çok kahve içmediğini ancak çayı çok sevdiğini dile getirdi.

Yakar, şeker hastası olduğu için 15 yıldır şeker tüketmediğini kaydetti.

Kaynak: AA

Timur Erk, Kasımpaşa, Etkinlik, Güncel, Sağlık, Yaşam, Ekmek, Vakıf, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şeker Tüketimine Dikkat Haftası'nda Şekersiz Kahve - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:10 Bahçeli’den Yapıcıoğlu’na: Anayasa’nın ilk 4 maddesine şaşı bakanlar bizim için yok hükmündedir Bahçeli'den Yapıcıoğlu'na: Anayasa'nın ilk 4 maddesine şaşı bakanlar bizim için yok hükmündedir
14:32 Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar’a siyasi yasak getirildi Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'a siyasi yasak getirildi
14:21 Sıla bebeği istismardan tutuklanan 13 yaşındaki şüphelinin ilk ifadesi: Kıskandığım için yaptım Sıla bebeği istismardan tutuklanan 13 yaşındaki şüphelinin ilk ifadesi: Kıskandığım için yaptım
13:58 Merkez Bankası faizi yüzde 50’de sabit bıraktı Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit bıraktı
12:35 8 yaşındaki Narin’i nasıl öldürdüler Rapordaki ayrıntılar kahretti 8 yaşındaki Narin'i nasıl öldürdüler? Rapordaki ayrıntılar kahretti
08:05 Serenay Sarıkaya’dan kendisini bekleten Mert Demir’e sitem: Ayıp ayıp Serenay Sarıkaya'dan kendisini bekleten Mert Demir'e sitem: Ayıp ayıp
07:41 Selçuk Bayraktar, Lübnan saldırısından 2 gün önce uyarıda bulunmuş: Saatlerin, telefonların içine kadar giriyorlar Selçuk Bayraktar, Lübnan saldırısından 2 gün önce uyarıda bulunmuş: Saatlerin, telefonların içine kadar giriyorlar
07:16 Eski Hatay Valisi Rahmi Doğan, depremzedenin suç duyurusunda bulunduğu gece Sakarya Valisi olarak atandı Eski Hatay Valisi Rahmi Doğan, depremzedenin suç duyurusunda bulunduğu gece Sakarya Valisi olarak atandı
02:08 Aksaray’da dehşet Damadına ateş eden baba ona siper olan kızını öldürdü Aksaray'da dehşet! Damadına ateş eden baba ona siper olan kızını öldürdü
00:10 Valiler Kararnamesi yayımlandı 16 ilin valisi değişti Valiler Kararnamesi yayımlandı! 16 ilin valisi değişti
23:53 Kılıçdaroğlu, Özel’i canlı yayında yalanladı: Tüzük değişikliğine olumlu bakmıyorum Kılıçdaroğlu, Özel'i canlı yayında yalanladı: Tüzük değişikliğine olumlu bakmıyorum
23:22 Erken seçim anketleri gelmeye başladı Vatandaşın verdiği yanıt bir hayli manidar Erken seçim anketleri gelmeye başladı! Vatandaşın verdiği yanıt bir hayli manidar
22:49 Kılıçdaroğlu’ndan Meral Akşener’e sert gönderme: Herkes biliyor nasıl normalleştiğini Kılıçdaroğlu'ndan Meral Akşener'e sert gönderme: Herkes biliyor nasıl normalleştiğini
22:45 Irak’ın kuzeyine hava harekatı 24 terör hedefi imha edildi Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 24 terör hedefi imha edildi
22:14 FED’in sürpriz faiz kararı sonrası gram altın için rekor rakam tahmin FED'in sürpriz faiz kararı sonrası gram altın için rekor rakam tahmin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2024 15:44:46. #1.12#
SON DAKİKA: Şeker Tüketimine Dikkat Haftası'nda Şekersiz Kahve - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement